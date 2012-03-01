نخستین برگ از هفتمین نمایشگاه کتاب اصفهان ورق خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان عصر پنج شنبه با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

در این دوره بیش از 300 غرفه میزبان 600 ناشر و 52 هزار عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان و مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند.

این نمایشگاه طی ساعات بازدید 10 تا 20 از 11 تا 17 اسفندماه برپا است.

در حاشیه این نمایشگاه از کتاب سی و سه پل معنوی اصفهان(اصفهان و 33 سال بیداری اسلامی) نوشته سید حسین ناظر معاون اطلاعات واخبار صدا و سیمای اصفهان رونمایی خواهد شد.

