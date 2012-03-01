انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد

حمید وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات مجلس انجمن اسلامی در دانشگاه پیام نور مشهد هر سال به صورت آزاد برگزار می شود که در جریان این دوره از این انتخابات دانشجویان با 901 رای به جریان ارزشی، 232 رای به جریان موسوم به اصلاح طلب رای دادند که در نهایت طیف ارزشی پیروز جریان انتخابات شد.

وی بیان کرد: انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد یکی از تاثیرگذارترین تشکل های دانشجویی شرق کشور بوده که در انتخابات این انجمن طیف های مختلف شرکت می کنند.

وی افزود: طیف بچه های ارزشی و مذهبی دانشگاه و طیفی دیگر موسوم به اصلاح طلب که در این انتخابات سه سال پیاپی علی رغم تبلیغات سایت های ضد انقلاب برای طیف دیگر، طیف ارزشی پیروز جریان انتخابات بوده است.

وی با بیان اینکه این انتخابات از طریق نظر سنجی ای که در تعرفه های رای آمده به عرصه محک میزان حضور دانشجویان در انتخابات مجلس تبدیل شده، گفت: سال جاری جریان ارزشی پیروز شدند و 97 درصد دانشجویان برای حضور در انتخابات جواب بله را داده بودند.

گفتنی است، انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد صبح پنجشنبه برگزار شده است.