به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان زندان‌های سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: مردم ایران فردا با حضور گسترده در انتخابات حماسه‌ای دیگر خلق خواهند کرد و همه معادلات کشورهای استکباری را بر هم خواهند زد.

وی حضور در انتخابات را ادای دین به نظام و انقلاب دانست و ادامه داد: مردم با حضور پرشور در انتخابات ثابت خواهند کرد که برای سرنوشت خود اهمیت قائل هستند و حضور در انتخابات اعتبار دهی به مردم است.

رئیس‌کل دادگستری بوشهر اضافه کرد: همه ما باید فردا در انتخابات حاضر شویم و فردی کارآمد، پیرو ولایت فقیه، ملتزم به اسلام را انتخاب کنیم تا مجلسی در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی تشکیل دهیم.

وی به حضور پرشور مردم در راهپیمائی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: حضور مردم در این راهپیمائی معادلات دشمنان را بر هم خواهد زد و باید با حضوری گسترده در انتخابات بار دیگر دشمنان را ناکام و مایوس کنیم.

بحرانی به نقش مهم رسانه‌ها در حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها همان‌گونه که تاکنون به رسالت خبری خود در این زمینه عمل کرده‌اند باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

وی اضافه کرد: مطبوعات و رسانه‌ها در ایجاد فضای همدلی و آرامش جامعه نقش کلیدی دارند بر همین اساس اهالی قلم باید به گونه‌ای عمل کنند که خدمات نظام منعکس و سمپاشی‌های دشمنان نیز خنثی شود.

دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های سراسر کشور با شرکت 31 تیم در سه لیگ یک، دو و سه از پنجم اسفندماه در بوشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با قهرمانی خوزستان به پایان رسید و تیم‌های گلستان و کرمان به مقام‌های دوم و سوم به پایان رسید و در لیگ دسته اول 12 تیم، دسته دو 12 تیم و در لیگ دسته سه نیز هفت تیم حضور داشتند.