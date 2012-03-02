امروز روز درنگ نیست/ 12 اسفندماه 90 را پرفروغ تر می سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می شود. اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه شود در اصطلاح برگزاری انتخابات نامیده می شود.

سابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به بیش از 100 سال پیش باز می گردد. از آن مقطع به این سو ما شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاوردهای مختلف بوده ایم که می توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.

اهمیت انتخابات در ساختار نظام جمهوری اسلامی

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی "امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد."

با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران، اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم است.

انتخابات گزینش بهترینهاست و بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، نمایندگان خود را انتخاب می کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور و وضع قوانین به افرادی که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص داده اند، تفویض کنند.

هر چند ضرورت حضور در انتخابات با توجه به اینکه انتخابات همواره به عنوان یک فریضه مطرح بوده و حضور در آن تکلیف و وظیفه شرعی و ملی است بدیهی بوده، اما نگاهی خواهیم داشت به اهمیت مشارکت در انتخابات در ابعاد مختلف داخلی و خارجی.

با هر سلیقه و انتخاب باید در انتخابات شرکت کرد

یک دانشجوی لرستانی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از آغازین روزهای پرشور و حماسی انقلاب اسلامی ایران همیشه بنیان انجام کلیه امور مردم و حضور آنان در صحنه بود و طی این 33 سال که از عمر این انقلاب شکوهمند می گذرد نیز این حضور پررنگ تر شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به هجمه تبلیغاتی دشمنان این مرز و بوم در لحظه های حساس اجتماعی و سیاسی، حضور به موقع مردم همیشه در صحنه تمام این تبلیغات را نقش بر آب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه با هر گونه سلیقه و انتخاب باید در انتخابات شرکت کرد، یادآور شد: در دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی باید ثابت کنیم ایرانیان همیشه و در همه حال پشتیبان و حامی یکدیگر هستند و تا ایرانی هست ایران هست و تا ایران هست آرمانهای انقلاب و شهدا همچنان پابرجاست.

یک شهروند بروجردی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: رای می دهیم که ثابت کنیم ما هم هستیم و دوشادوش آحاد مختلف مردم تا پای جان برای سرافرازی میهن عزیزمان ایران ایستاده ایم.

وقتی شرکت نکنیم یعنی می گذاریم که دیگران برای ما تصمیم بگیرند

وی تصریح کرد: رای دادن وظیفه هر مسلمان متعهد به قرآن، اهل بیت، شهدا و مقام معظم رهبری است.

یکی از کارمندان پلدختری نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا در انتخابات شرکت خواهد کرد؟ اینگونه پاسخ می دهد: شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یک وظیفه شرعی و ملی برای تمامی ایرانیان در سراسر دنیا است.

وی تصریح کرد: وقتی ما در انتخابات شرکت نکنیم یعنی که قدرت تصمیم گیری نداریم و می گذاریم که دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

یک استاد دانشگاه نیز نظرش راجع به ضرورت حضور در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را اینگونه بیان می کند: در انتخابات شرکت می کنم تا در حد توان خود و به اندازه یک رای هر شهروند در سرنوشت کشور خود تاثیرگذار باشم.

وی معتقد است که برای تغییر وضع موجود و بهتر شدن شرایط جامعه باید در انتخابات شرکت کرد.

نقش مشارکت مردم در تقویت ارکان نظام

به هر حال با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت نهاده شده است؛ تقویت هریک از این ارکان موجب استحکام پایه های نظام می شود.

جمهوریت به عنوان یکی از این ارکان نماد همراهی مردم و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور است که در انتخابات متجلی می شود و حضور در انتخابات یعنی توجه به مسائل کشور و اثرگذاری در تصمیمات کشور و رقم زدن آینده برای خود.

هر انسان و شهروندی از حقوق متعددی برخوردار است و شرکت در انتخابات یک حق است و خردمندی ایجاب می‌کند که آدمی از حق خود استفاده کند. عدم شرکت درانتخابات تضییع حق است که آثار نامناسبی دارد که هم به خود انسان می‌رسد و هم سایر مردم را می‌آزارد.

ما با شرکت در انتخابات از حقوق انسانی پاسداری کرده و از تضییع حق خود که می‌تواند گناه به شمار آید پرهیز کرده ایم.

عدم شرکت در انتخابات بی توجهی به ساختار اسلامی از جمله نظارت عمومی است

پایه‌ای ترین آرمان و ناب ترین هدف یکصد ساله اخیر ایرانیان که سرانجام در زمان ما با خون هزاران شهید و به رهبری مرجع عظیم الشان و برمبنای هدایت اسلامی و قرآنی در قالب نظام انقلاب اسلامی و در شکل "جمهوری اسلامی" تبلور یافته است که لازمه و راه حفظ آن شرکت در انتخابات است.

همچنین شرکت در انتخابات یک فعالیت سیاسی اخلاقی است که هزینه‌ ای ندارد و عدم شرکت در آن دور از موازین اخلاقی مورد نظر و بی توجهی به ساختار اسلامی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و در حقیقت نظارت عمومی است.

ضمن اینکه برای جامعه عدم شرکت تک تک افراد هزینه بالایی دارد در حالیکه شرکت در انتخابات پاسداشت گوشه‌ای از تلاش عظیم و خدمات و خواسته‌های امام بزرگواراست که آن را در کلام‌های متفاوت و ازجمله شاخص و راهنمای "میزان رای ملت است" بیان فرموده‌اند و گویا شاهد و ناظر صحنه جاری هستند که چگونه شرکت در انتخابات را تببین می کند.

هر رای به مثابه خنثی کردن یک مکر دشمن

از سوی دیگر با حضور در انتخابات درجه مشروعیت اصل نظام و وفاداری خود را به اساس آن و اهداف بنیادین نخستین که شور انقلاب اسلامی را به پا کرد بالا می‌بریم و محافظ جدید و مستحکم تری برای آن در برابر انواع خطرها و بلایای سیاسی و بین المللی فراهم می‌آوریم.

و اینچنین است که چه بسا مکرها و برنامه‌های استکباری را مشابه عرصه دفاع مقدس با یک رای بیشتر خنثی کنیم.

به هر حال میزان رغبت مردم به شرکت در انتخابات نشان دهنده هوشیاری و احساس مسئولیت آن جامعه است و ملت ایران در انتخاباتهای گذشته نشان داده اند که یکی از هوشیارترین ملت هاست و هیچگاه به آرمان های خود پشت نکرده است.

مرور آخرین پیام انتخاباتی امام به ملت ایران

همچنین اگر به سخنان و مجموعه ای از توصیه های امام خمینی(ره) درباره انتخابات نگاهی بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که هرگاه امام خمینی(ره) خواسته اند مردم را به شرکت گسترده در انتخابات سفارش فرمایند ادبیات و الفاظ و عبارت های ویژه ای را به کار برده اند؛ الفاظ و عبارت ها و ادبیاتی که معمولا در فضاهای رزمی و حماسی و به هنگام تشجیع مردم به دفاع از حیثیت دینی و میهنی و پاسداری از منافع جمعی و ملی و صیانت از هویت و ارزش های عمومی و الهی به کار می روند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرگاه انتخاباتی پیش می آمد امام خمینی(ره) یا پیامی به مردم می فرستادند و یا سخنی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات ایراد می فرمودند.

در انتخابات 1367 که آخرین انتخاباتی بود که در زمان حیات و حضور امام خمینی(ره) برگزار شد امام راحل در بخشی از پیامی که به مردم درباره شرکت در انتخابات فرستادند، چنین فرمودند: "ملت شهیدپرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است. روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند. روز انتقام از کفر و نفاق است، روز فداکاری است، امروز روز عاشورای حسینی است و امروز ایران کربلاست. حسینیان آماده باشید، نهراسید که نمی هراسید، کمربندهاتان را محکم کنید. ای آزادگان و احرار به پاخیزید! قدرتهای بزرگ شرق و غرب می خواهند شما را در زیر چکمه ها و چنگالهای کثیف و خونین خود خرد کنند که حتی آخ هم نگویید. امروز روز مقاومت است، امروز روز درنگ نیست، امروز روز صیقل انسانیت انسانهاست. روز احقاق حق است و حق را باید گفت و انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است. روز نشاط عاشقان خداست. روز جشن و سرور عارفان الهی است. امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست. درنگ امروز فردای اسارتباری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود، و زره جهاد و مقاومت پوشید و در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود."

روز مهم انتخابات "12 اسفندماه 1390" را با شرکت گسترده خود پرفروغ تر سازیم

امام خمینی (ره) در این پیام خود تصریح می کنند: "اینجانب در هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنم و ان شاءالله دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چگونه حماسه حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسلامی تکرار خواهند کرد."

آنچه که باید به آن تاکید کرد این است که آرای مردم مسئولیت می‌آورد و نمایندگان آینده نیز باید به این نکته کاملا واقف باشد و در برابر حضور مردم که مسئولیتی خطیر است برنامه هایی برای ادای دین خود به این مشارکت داشته باشد.

به هر حال امید است با صداقت و اخلاص و شجاعت و خردمندی با تجربه گذشته و گذر از حال و امید به آینده بهتر، روز مهم انتخابات "12 اسفندماه 1390" را با شرکت گسترده و حماسی خود پرفروغ تر سازیم.