به گزارش خبرنگار مهر، رسول محققیان بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در مورد راهاندازی نمایشگاههای بهاره در استان اصفهان و در آستانه پایان سال جاری، اظهار داشت: این نمایشگاه در ردیف نمایشگاههای عمومی شرکت نمایشگاههای اصفهان قرار دارد و در راستای سیاستهای کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف خدمت رسانی به مردم و فراهم ساختن امکان خرید بیواسطه با قیمت و کیفیت مناسب، هر سال در روزهای پایانی اسفندماه در اصفهان برگزار میشود.
وی با اشاره به این که نمایشگاه، همواره به تولیدکنندگان اهمیت داده است، این اقدام نمایشگاه بهاره را نیز حرکتی در این راستا عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان بیان داشت: از مشارکت کنندگان تعهداتی در خصوص عدم ارائه اجناس خارجی و به خصوص چینی در غرفههای خود اخذ شده است که آنها را به ارائه تولیدات خود در غرفهها ملزم میسازد.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه تنها اقلام ضروری عید و ایام پایانی سال شامل پوشاک، مواد غذایی، کیف و کفش، مواد بهداشتی، آجیل و خشکبار، گز، شیرینی و شکلات ارائه میشود و سایر متقاضیان در زمینه تولید و عرضه دیگر کالاها که موضوعیتی با ایام پایان سال ندارند، مجاز به ثبتنام نبودهاند.
محققیان گفت: تاکنون بیش از 280 شرکتکننده در این نمایشگاه ثبتنام کردهاند که با اضافه کردن سالن چهارم به فضای نمایشگاه، تعداد مشارکت کنندگان نهایی به حدود 350 واحد خواهد رسید.
وی از دیگر تفاوتهای اصلی این نمایشگاه نسبت به سالهای گذشته به عدم انجام ثبتنامهای غیرتخصصی، انجام ثبتنام با دقت بیشتر و عدم ازدحام متقاضیان در محل شرکت نمایشگاه از طریق ساماندهی مراحل ثبت نام اشاره کرد.
مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه، کارت غرفه داری عکسدار تنها برای مسئول غرفه صادر میشود که این امر از امکان خرید و فروش غیرقانونی غرفهها به دیگران توسط ثبتنام کننده اولیه جلوگیری کرده و زمینه نظارت و بازرسی بهتر و بیشتر بازرسان صنفی را نیز فراهم میسازد.
وی اضافه کرد: این اقدام همچنین به افزایش حضور تولیدکنندگان تا 90 درصد حجم مشارکت کنندگان منجر شده است.
محققیان در خصوص تفاوتهای این نمایشگاه با دورههای پیشین آن اظهار داشت: در این دوره متولی اصلی ثبتنام، مجمع امور صنفی است و ثبتنام کنندگان از کانال اتحادیههای مربوطه، واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، اداره بهداشت و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گذشتهاند تا تأییدیههای لازم را دریافت کنند.
به گفته وی به منظور ایجاد امکان خرید بهتر و بیشتر همشهریان در ایام پایانی سال، ساعات بازدید از این نمایشگاه 15 الی 23 منظور شده است.
محققیان اضافه کرد: همچنین از این طریق، غرفهدار اصلی ملزم به حضور تمام وقت در غرفه خود خواهد بود.
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