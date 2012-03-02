کشف و نمایش آثار تاریخی به حفظ این آثار می انجامد

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رابطه علم مواد و آثار باستانی و تاریخی اظهار داشت: آثار تاریخی هر ملتی نمادی از قدمت و تمدن آن سرزمین و گویای هویت تاریخی آن است.

وی گفت: شناسایی آثار تاریخی یک ملت، نخستین اقدام برای حفظ آن است؛ بعد از آن لازم است که آثار کشف شده مستندسازی شوند و آخرین قدم نیز مرمت آثار در حال تخریب و نگهداری و نمایش این آثار است.



رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه در کشور ایران تنوع آثار تاریخی بسیار است، نحوه نگهداری هر کدام از آنها را نیز متفاوت از دیگری عنوان کرد و گفت: این آثار در قالب سنگ و گل و خشت، فلزات و برخی نیز در قالب پوست و چرم ساخته شده اند که طریقه نگهداری و حفاظت از آنها نیز متفاوت از دیگری است.



توفیق در خصوص اقدامات انجام شده در طول سالهای گذشته برای حفظ آثار تاریخی به برپایی نمایشگاههای مختلف اشاره کرد و گفت: در طول سی سال گذشته نمایشگاههای مختلفی برپا و سعی در حفظ و نمایش این آثار شده است.



توفیق با بیان اینکه آثار تاریخی متعلق به همه نسل های یک سرزمین است بر نگهداری و مرمت به موقع آنها تاکید و تصریح کرد: در کنار حفاظت از تاریخ گذشته تاریخ سازی برای آیندگان نیز امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

