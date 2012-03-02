عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- قیمت نفت پس از انفجار خط لوله ای در عربستان پس از 10 ماه رکورد زد.

- رژیم صهیونیستی درصدد است تا یک سیستم دفاع موشکی پیشرفته را آزمایش کند.

- جنگنده های پاکستانی با بمباران مواضع افراد مسلح، 22 نفر از آنان را کشتند.

- دانشجویان پاکستانی هتاکی نظامیان آمریکایی به قرآن کریم در افغانستان را محکوم کردند.



- اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ادامه دارد.



- حزب الله لبنان با رد ادعاهای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، بی اعتنایی وی به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.



آمریکا و اتحادیه اروپا

- مقامات آمریکا اعلام کردند که یک مقام بلند پایه کره شمالی قرار است برای شرکت در کنفرانس مشترک امنیتی، هفته آینده به واشنگتن سفر کند.

- سی ان ان به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داد: پنتاگون خود را آماده کرده تا در صورت دستور ئیس جمهوری آمریکا به سوریه حمله کند.

- آرژانتین به دنبال گفتگوهای مستقیم با انگلیس برای حل اختلافات خود در ارتباط با جزایر مالویناس است.

- لایحه ای در کنگره آمریکا به تصویب رسیده که هدف آن محدود کردن روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین است.