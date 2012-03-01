پژوهشکده سنگ در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زارعی سهامیه در این رابطه اظهار داشت: با توجه به نقش معادن سنگ استان لرستان در اقتصاد کشور و سهم 14 درصدی این استان از نظر اقتصادی، ایجاد پژوهشکده سنگ در راستای شکوفایی این صنعت واشتغال زایی آن می تواند کارساز باشد.

زارعی بیان داشت: از سال 1390 درخواست تاسیس پژوهشکده سنگ به وزارت علوم ارسال شد که امید می رود با اخذ مجوز کار این پژوهشکده در استان به زودی آغاز شود.

وی عنوان کرد: این پژوهشکده می تواند در زمینه های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی نقش مثبتی ایفا کند.

مدیر گروه زمین شناسی و مسئول پژوهشکده سنگ در دانشگاه لرستان تعلیم و ترویج روشهای صحیح بهره برداری از معادن، برای جلوگیری از ضایعات سنگ را از دیگر فواید راه اندازی این پژوهشکده دانست.

وی افزود: همچنین با راه اندازی این پژوهشکده از دانشجویان زمین شناسی و معدن در زمینه کارهای پژوهشی استفاده مطلوب خواهد شد.

زارعی یادآور شد: به طور بالقوه این استان دارای استعدادهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف معدنی است که وظیفه دانشگاهها است که در راستای شناسایی، معرفی و شکوفایی هرچه بیشتر این قابلیت های تلاش کنند.

بنابر این گزارش استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 24 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.