ژیمناستیک کاران یزدی در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های شاخص های ژیمناستیک هنری کشور انتخابی تیم ملی 20 اسفند ماه در خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی تهران برگزار خواهد شد.

یونس ضیغمی و محمد داود یاوری دو ژیمناست یزدی هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت.

صعود 12 تیم به مرحله دوم مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان



چهره 12 تیم مرحله دوم مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان مشخص شد.



مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان با حضور 19 تیم از سراسر استان از 25 بهمن ماه در سالن شهید صدوقی یزد آغاز و پیگیری شد.

پس از انجام بازی های مقدماتی 12 تیم به مرحله بعد راه پیدا کردند که این رقات ها از 13 اسفند ماه برگزار می شود.

تیم های اردکان، علوم پزشکی، کارگران، کوثر، شهید صدوقی ب، رکن آباد میبد، مقاومت بسیج، مهریز، شهید صدوقی الف، جانباز، فولاد و شهدای سپاه از دور مقدماتی به مرحله بعد راه یافتند.

پیروزی مقتدرانه تیم والیبال پیشگامان کویر یزد مقابل صدر نشین لیگ برتر کشور

تیم پیشگامان کویر یزد در مقابل سایپا البرز صدرنشین لیگ برتر کشور به پیروزی دست یافت.



تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در آخرین دیدار خود در لیگ برتر کشور در سالن شش هزار نفره شاهدیه یزد به مصاف تیم سایپا البرز رفت و موفق شد تیم صدرنشین این رقابت ها را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.



تیم پیشگامان در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 17، 25 بر 23 و 25 بر 20 بر تیم سایپا غلبه کرد.