کسب 3 مدال و 5 دیپلم افتخار توسط لرستان در مسابقات ملی مهارت

قباد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاصل کار تیم اعزامی استان لرستان به دوازدهمین مسابقات ملی مهارت کسب 2 مدال طلا، یک برنز و 5 دیپلم افتخار بود.

وی ادامه داد: در این مسابقات تعداد 23 نفر در 18 رشته از استان لرستان شرکت کردند.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: در این مسابقات محمد مهدی پیام در رشته طراحی صفحات وب و مهرداد سپهوند در رشته صافکاری خودرو موفق به کسب مدال طلا برای تیم لرستان شدند.

بیرانوند یادآور شد: همچنین سعید امیدی و احسان دژدار در رشته مکاترونیک تیمی مدال برنز و علی رضا مردانی در رشته گرافیک، فرزاد مینایی در رشته قنادی، میلاد احمدی در رشته کابینت سازی، ستار حاجیوند در رشته تأسیسات الکترونیکی، حسین اداوی در رشته آجر چینی و زهرا بخت یاری در رشته خیاطی دیپلم افتخار این دوره از مسابقت ملی مهارت را از آن خود کردند.

وی تصریح کرد: مسابقات ملی مهارت هر ساله در مراحل مختلف شهرستانی، استانی و کشوری در رشته های مختلف برگزار می شود و فرصتی است تا مراکز آموزشی دانسته های علمی خود را در میدان آزمایش بگذارند.