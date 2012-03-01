دو شعبه سیار رای گیری به روستاهای کوهستانی کردکوی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی عصر پنجشنبه در ستاد انتخابات شهرستان گفت: روستاهای کوهپایه ای درازنو، رادکان، کنداب، چمن ساور، حاجی آباد و... از جمله روستاهای کوهستانی است.

وی اظهار داشت: به استناد ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس، نمایندگان فرماندار، اعضای شعبه، نماینده هیئت بازرسی، نظارت و محافظان صندوق ضمن حضور در فرمانداری اوراق و لوازم انتخاباتی خویش را تحویل گرفته و به سمت مکانهای اخذ رای در مناطق کوهستانی عزیمت کردند.

الیاسی افزود: تمامی عوامل اجرایی انتخابات شهرستان آماده بوده و تحت هر شرایطی با اتکال به خداوند و تمامی قوا انتخابات را در تمامی روستاهای صعب العبور شهرستان انجام خواهیم داد.

در مجموع 67 صندوق آرای مردم کردکوی در غرب استان را جمع آوری می کنند.