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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

الیاسی:

دو شعبه سیار رای گیری به روستاهای کوهستانی کردکوی اعزام شدند

دو شعبه سیار رای گیری به روستاهای کوهستانی کردکوی اعزام شدند

کردکوی - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی از اعزام دو شعبه سیار رای گیری به همراه هیئتهای اجرایی، گروه انتظامی و یک گروه امدادی و راه با تجهیزات به روستاهای کوهپایه ای شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی عصر پنجشنبه در ستاد انتخابات شهرستان گفت: روستاهای کوهپایه ای درازنو، رادکان، کنداب، چمن ساور، حاجی آباد و... از جمله روستاهای کوهستانی است.

وی اظهار داشت: به استناد ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس، نمایندگان فرماندار، اعضای شعبه، نماینده هیئت بازرسی، نظارت و محافظان صندوق ضمن حضور در فرمانداری اوراق و لوازم انتخاباتی خویش را تحویل گرفته و به سمت مکانهای اخذ رای در مناطق کوهستانی عزیمت کردند.

الیاسی افزود: تمامی عوامل اجرایی انتخابات شهرستان آماده بوده و تحت هر شرایطی با اتکال به خداوند و تمامی قوا انتخابات را در تمامی روستاهای صعب العبور شهرستان انجام خواهیم داد.

در مجموع 67 صندوق آرای مردم کردکوی در غرب استان را جمع آوری می کنند.

کد مطلب 1548367

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