احمد خرم‌روز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در بخش آب‌پخش از روز اول انتخابات فعالیت خود را آغاز کردند و در فضایی سالم به تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود پرداختند.

وی ادامه داد: با توجه به بافت قومیتی موجود در شهر آبپخش، هواداران کاندیداها تنها در چارچوب‌های قانونی از کاندیدای خود حمایت کردند و هیچ گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی در این بخش دریافت نکرده‌ایم.

بخشدار آب‌پخش با اشاره به وجود 15 شعبه اخذ رای در بخش آب‌پخش ادامه داد: 10 صندوق ثابت و 5 صندوق سیار آرای مردم را در این بخش جمع‌آوری می‌کنند.

وی از آمادگی این بخش برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور خبر داد و گفت: 300 نفر در این بخش فعالیت‌های مرتبط با برگزاری، نظارت، بازرسی و حفاظت را بر عهده دارند.

خرم‌روز با اشاره به استقبال پرشور مردم از فضای انتخاباتی در این بخش اظهار داشت: شور و نشاط خاصی همه بخش آب‌پخش را فرا گرفته است و انتظار حضوری حماسی از سوی مردم در این انتخابات داریم.

وی ادامه داد: دشمنان نظام و انقلاب از مدت‌ها پیش تلاش گسترده‌ای را برای کاهش حضور مردم در انتخابات در پیش گرفته‌اند ولی مردم کاری به تبلیغات دشمنان ندارند و با حضوری گسترده در انتخابات حماسه‌ای دیگر رقم خواهند زد.

بخشدار آب‌پخش اضافه کرد: مردم آب‌پخش همواره در صحنه‌ها حاضر بوده‌اند و هر زمانی که نیاز بوده در صحنه باشند، میدان را خالی نکرده اند و در صحنه‌ها حاضر بوده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد مردم آب‌پخش باز هم در انتخابات حاضر خواهند بود و پیش‌بینی می‌شود مردم آب‌پخش مشارکتی بیش از 75 درصد در این انتخابات خواهند داشت.