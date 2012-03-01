10 نماینده ویژه استاندار عازم شهرستانهای لرستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این اقدام در راستای تامین و تضمین سلامت و امنیت بیشتر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این نمایندگان ویژه در حوزه های انتخابیه خرم آباد و چگنی، دورود و ازنا، سلسله و دلفان، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت و پلدختر مستقر شده اند.

استاندار لرستان با اشاره به اسامی این نمایندگان ویژه تصریح کرد: اردشیر شیخ آزادی، رضا آریایی، شهرام ملکی، روح اله مهربان، حسین اسدی پور، غلام رضا متقی، مصطفی اکبری، ذبیح الله سیاهپوش، حجت الله بیرانوند و علی گودرزی نمایندگان ویژه ای هستند که به حوزه های انتخابیه مختلف استان اعزام شده اند.

دهمرده یادآور شد: این افراد بر اساس احکام صادره کار بررسی دقیق همه مراحل انتخابات در تمامی شعب انتخابات را برای اطمینان از صحت آن و همچنین هدایت و همکاری با هیئت های اجرایی و ارائه گزارش در این زمینه را انجام می دهند.