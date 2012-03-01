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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

دهمرده مطرح کرد:

10 نماینده ویژه استاندار عازم شهرستانهای لرستان شدند

10 نماینده ویژه استاندار عازم شهرستانهای لرستان شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان گفت: نمایندگان ویژه استاندار در شهرستانهای مختلف عصر پنج شنبه با دریافت احکام مربوطه به شهرستانهای استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این اقدام در راستای تامین و تضمین سلامت و امنیت بیشتر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این نمایندگان ویژه در حوزه های انتخابیه خرم آباد و چگنی، دورود و ازنا، سلسله و دلفان، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت و پلدختر مستقر شده اند.

استاندار لرستان با اشاره به اسامی این نمایندگان ویژه تصریح کرد: اردشیر شیخ آزادی، رضا آریایی، شهرام ملکی، روح اله مهربان، حسین اسدی پور، غلام رضا متقی، مصطفی اکبری، ذبیح الله سیاهپوش، حجت الله بیرانوند و علی گودرزی نمایندگان ویژه ای هستند که به حوزه های انتخابیه مختلف استان اعزام شده اند.

دهمرده یادآور شد: این افراد بر اساس احکام صادره کار بررسی دقیق همه مراحل انتخابات در تمامی شعب انتخابات را برای اطمینان از صحت آن و همچنین هدایت و همکاری با هیئت های اجرایی و ارائه گزارش در این زمینه را انجام می دهند.

کد مطلب 1548369

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