شهروندانی که شناسنامه و کارت ملی آنها مفقود شده به ثبت احوال مراجعه کنند

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: شهروندانی که شناسنامه و کارت ملی آنها مفقود شده می توانند تا پایان زمان رای گیری به ادارت ثبت احوال در سراسر استان مراجعه کنند، افزود: این امر شامل کسانی است که تاکنون پیگیر گم شدن مدرک خود نبودند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد زیادی کارت ملی و شناسنامه پیدا شده، توسط مردم و اداره پست به ادارات ثبت احوال این استان ارسال شده است،گفت: افراد می توانند با مراجعه به ثبت احوال می توانند در صورت پیدا شدن مدرک هویتشان آن را دریافت کنند.

چقایی ثبت احوال استان را آماده ارائه خدمات به شهروندان دانست.

