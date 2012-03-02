شهر نازیبای ما پاسخگو می خواهد/ اردبیل در حصار کاغذهای پاره

به گزارش خبرنگار مهر، در مدت یک هفته ای که طرفداران هر نامزدی برای نصب پوستر اصرار و تلاش بیشتری می کردند روز بروز شهر اردبیل زیبائی و تمیزی خود را از دست می داد و هیچکدام از کاندیدها نیز توجهی نکردند که پوسترهایی نصب شده در محلهای غیر مجاز جز زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و نازیبایی چهره شهر نیست.

از نخستین ساعات آغاز تبلیغات قانونی دیوارهای مدارس، دانشگاهها، منازل مسکونی، سنگ جدولها، تندیسهای داخل میادین، تیرهای چراغ برق، تنه درختان، صندقهای کمک به مستمندان و... از تصاویر رتوش شده افراد با چهره های مختلف پر شده، حتی آسفالت خیابان و سنگفرشهای پیاده روها نیز پوشیده از اوراق الوان تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شواری اسلامی شده است.

با اینکه هر یک از نمایندگان اجازه داشتند پوسترهایی به اندازه استاندارد چاپ و در جاهای بخصوص نصب کنند ولی متاسفانه با بی اهمیتی به این موضوع مهم سالها طول خواهد کشید تا آثار مواد به کار برده شده بر روی دیوارهای شهر پاک شود.

دیدن شور و هیجان مردم برای آماده شدن به خلق حماسه بزرگ در روز 12 اسفند بسیار افتخار آمیز و همراه با شادی بی انتها است ولی دیدن شهر و منطقه ای که در اثر بی توجهی برخی افراد نازیبا و ناهمگون شده است، آزاردهنده می باشد.

کاندیداها در نحوه تبلغیات خود قانون شکنی کردند

برابر ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، تبلیغات در معابر شهر به غیر از اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته، ممنوع است و متخلفان تعدی کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می شوند و طبق تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات باشد ممنوع بوده و متخلفان علاوه بر تأدیه خسارت مالکان، محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد.

از طرفی رئیس حوزه انتخابات اردبیل، و مسئولان شهرداری و شورای اسلامی اعلام کرده بودند که در جاهای مختلف شهر مکانهایی برای تبلیغات کاندیداها در نظر گرفته شده است و در صورت مشاهده هر نوع نصب پوستر تبلیغاتی با متخلفان برخورد جدی می شود که شواهد نشان می دهد تاکنون هیچ نوع برخورد جدی صورت نگرفته و تا پایان مهلت قانونی تبلیغات این روند ادامه دارد.

پوسترهای تبلیغاتی محیط زیبای مدارس را خراب کرد



مدیر یکی از مدارس در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گلایه از چسباندن پوستر و نوشتن دیوار مدرسه شان عنوان کرد: بعد از سالها بالاخره امسال با صرف هزینه بیش از 6 میلیون ریال موفق شدیم مدرسه خود را زیبا سازی کرده و محیط شادی برای دانش آموزان فراهم کنیم ولی متاسفانه نوشتن تبلیغات برای کاندیداها سبب از بین بردن این زیبایی شد.

وی که خواست نامش گفته نشود با بیان اینکه این نوع رفتارها از یک نامزد انتخابات دور از انتظار است افزود: نماینده اصلح کسی است که در درجه اول به حقوق شهروندی توجه اساسی کرده و طبق قانون عمل کند.

این مدیر مدرسه اضافه کرد: با اینکه این مسئله طی نامه ای به شهرداری منطقه رسانده شده است ولی تاکنون جواب قانع کننده ای به دست ما نرسیده و کسی پاسخگوی مشکل ما نیست.

نحوه تبلیغات انتخاباتی نیاز به اصلاح دارد

یکی از شهروندان نیز که خود را دانشجو معرفی کرد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اگر کاندیداها به جای این همه نصب پوستر و پخش کاغذ در سطح شهر و کثیف کردن محیط، کتاب به دست هر رهگذری می دادند تاثیر تبلیغاتی آنها به مراتب بیشتر بود.



پیمان عسگری عنوان کرد: متاسفانه در شهر اردبیل در مقایسه با شهرهای دیگر استان پوسترهای تبلیغاتی درست در جاهایی نصب می شود که قانون منع کرده است و این کار شهروندان را به تعجب وا داشته است.

وی نصب بنر و پوستر و توزیع برگه های تبلیغ را اسراف دانست و تصریح کرد: در یک شهری که شاید 500 هزار نفر جمعیت ندارد میلیونها و میلیونها ریال برای چاپ انواع برگه های حاوی تصاویر کاندیداها هزینه می شود در حالیکه این پولها می تواند زندگی خیلی را سرو سامان بخشد.

به گفته این شهروند انتظار ما از کاندیداهایی که از قبل نماینده این شهر بودند و چهار سال در مکتب مجلس درس آموخته اند بیشتر است ولی متاسفانه شاهد کثیف شدن شهر از ناحیه آنها نیز هستیم.

فصل بهار نزدیک است و همه مردم با تمیز کردن خانه و کاشانه خود به استقبال سال جدید می روند و بدون شک داشتن منزل تمیز در گرو داشتن محیط و شهر تمیز است و هر شهروندی وظیفه دارد در تحقق این امر کمک کند.

مردم از شهرداری پاسخ می خواهند

شهرداری و شواری شهر اردبیل سالهاست با نصب بنرهای بزرگ حاوی شعار" شهر خوب شهروندان خوب می سازد"، سعی بر توجیه مردم در تمیز نگه داشتن شهر می کند ولی به نظر می رسد در مدت این یک هفته این مهم را فراموش کرده و یا قدرت مقابله با متخلفان را ندارد.

حال شهری که با مشکلات عمده بهداشتی روبه رو بود و خیلی از شهروندان ناراضی بودند با معضل بزرگی مواجه شده و شهروندان نگران پاکسازی شهر و جمع شدن این همه ریخت و پاشها هستند.

این روزها بیشتر ساکنان شهر اردبیل بوِیژه آنهایی که کنار خیابان زندگی می کنند و یا صاحب مغازه ای هستند برای ابراز گلایه خود به شهرداریها مراجعه می کنند.

یکی از زنان خانه دار در گفتگو با خبرنگار مهر کثیف شدن شهر توسط نامزدهای انتخاباتی را خلاف آموزه های دینی و قرآنی دانست و اظهار کرد: باید از بزرگان دینی خود آموخت که قبل از نفع رساندن به خود به فکر اطرافیان بود.

فاطمه رشیدی عنوان کرد: منزل ما کنار خیابان واقع است و هر بار زمان انتخابات پوسترهای مختلف چسبانده می شود و سالها آثار ان برجا می ماند.

وی افزود: اغلب این پوسترهای بعد از نمیه شب نصب می شود و هر بار نیز به شهرداری برای رسیدگی مراجعه می کنیم که بی نتیجه می ماند.

شهر اردبیل در حصار پوسترهای رنگی

اکنون شهر اردبیل محصور در حصار هزاران پوسترها و ورقهای رنگی سالم و یا پاره شده و در انتظار روز شنبه است، که کارگران شهرداری، با هزینه شهرداری که حق همه مردم است، در و دیوار شهر را به حالت اول بازگردانند و بعید به نظر می رسد برخی از نقاط شهربویژه دیوارهای نوشته شده با اسپری پاک شود.

در دنیا انواع شیوه های تبلیغ به صورت مدرن و جدید به کار گرفته می شود که در کشور ما کمتر رایج است بدون شک تغییر شیوه تبلیغ و انتخاب روشهایی که بتوان در انتخابات بهتر نتیجه گرفت بدون اینکه حقوق شهروندان پایمال شود نتیجه بهتری خواهد داد.