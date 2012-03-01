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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۶

مقوم:

زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه در یزد مهیاست

زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه در یزد مهیاست

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان یزد گفت: زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه ای در یزد مهیاست.

محمدمهدی مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه زیرساخت های مخابراتی در نقاط مختلف استان یزد اظهار داشت: زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه ای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در یزد مهیاست.

وی راه اندازی 131 سایت دیتا و 535 سامانه BTS تلفن همراه در استان یزد را از جمله فعالیتهای مخابرات استان یزد در آستانه انتخابات برشمرد.

مقوم بیان داشت: در حال حاضر 24 شهر استان و تعدادی از روستاها به شبکه تلفن سیار و دیتای استان یزد متصل هستند.

وی یادآور شد: این امر بیانگر آمادگی استان یزد برای برگزاری انتخابات رایانه ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

مقوم با بیان اینکه انتخابات در همه شهرها نیمه الکترونیک و در اردکان تمام الکترونیک برگزار می شود، اظهار داشت: زیر ساختها برای انجام این مهم فراهم شده و در روز انتخابات مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1548372

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