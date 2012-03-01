زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه در یزد مهیاست

محمدمهدی مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه زیرساخت های مخابراتی در نقاط مختلف استان یزد اظهار داشت: زیرساختهای مخابراتی برای برگزاری انتخابات رایانه ای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در یزد مهیاست.

وی راه اندازی 131 سایت دیتا و 535 سامانه BTS تلفن همراه در استان یزد را از جمله فعالیتهای مخابرات استان یزد در آستانه انتخابات برشمرد.

مقوم بیان داشت: در حال حاضر 24 شهر استان و تعدادی از روستاها به شبکه تلفن سیار و دیتای استان یزد متصل هستند.

وی یادآور شد: این امر بیانگر آمادگی استان یزد برای برگزاری انتخابات رایانه ای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

مقوم با بیان اینکه انتخابات در همه شهرها نیمه الکترونیک و در اردکان تمام الکترونیک برگزار می شود، اظهار داشت: زیر ساختها برای انجام این مهم فراهم شده و در روز انتخابات مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.