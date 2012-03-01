هر صندوق رای در لرستان یک بازرس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این بازرسان آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف دیده اند.

وی بیان داشت: همچنین به ازای هر 10 صندوق اخذ رای نیز یک سربازرس در فرآیند انتخابات حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان لرستان با اشاره به اقدامات لازم برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رای بیان داشت: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است و شرایط کنونی حکایت از فضای مطلوب انتخاباتی دارد.

چگنی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط هیئت بازرسی تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رای به حد صفر خواهد رسید.

وی یادآور شد: همچنین اگر در مراحل برگزاری انتخابات هر گونه تخلفی رخ دهد آنها را احصا کرده و به مراجع ذی ربط منتقل خواهیم کرد.