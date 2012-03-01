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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

چگنی خبر داد:

هر صندوق رای در لرستان یک بازرس دارد

هر صندوق رای در لرستان یک بازرس دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان لرستان گفت: به ازای هر صندوق اخذ رای در استان یک بازرس حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: این بازرسان آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف دیده اند.

وی بیان داشت: همچنین به ازای هر 10 صندوق اخذ رای نیز یک سربازرس در فرآیند انتخابات حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان لرستان با اشاره به اقدامات لازم برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رای بیان داشت: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است و شرایط کنونی حکایت از فضای مطلوب انتخاباتی دارد.

چگنی ادامه داد: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط هیئت بازرسی تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رای به حد صفر خواهد رسید.

وی یادآور شد: همچنین اگر در مراحل برگزاری انتخابات هر گونه تخلفی رخ دهد آنها را احصا کرده و به مراجع ذی ربط منتقل خواهیم کرد.

کد مطلب 1548373

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