مردم نمایندگانی مخلص را انتخاب کنند/ ملت حماسه دیگری را رقم خواهد زد

حجت الاسلام سید رضا تقوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در دامغان گفت: انتخابات نماد اقتدار یک ملت ایران است.

وی افزود: انتخابات مصونیت را برای جامعه ایجاد می کند و هرکس در انتخابات شرکت کند به این معنی است که پیوند خود را با نظام مستحکم تر می کند و در اداره امور کشور نیز شریک هستند.

تقوی تصریح کرد: مردم باید با انتخاب نمایندگانی مخلص برای تشکیل مجلس ولایی با همدیگر وحدت و همدلی داشته باشند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور یادآور شد: مردم باید با حضور و مشارکت فعال خود و با آگاهی و شناخت کامل نماینده خود را انتخاب و به خانه ملت معرفی کنند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از جلوه های بارز و شاخص مشارکت عینی و عملی مردم در تعیین سرنوشتشان است.

تقوی، قانونگذاری، دادن رای اعتماد به وزرا، سئوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرا، تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی و تصویب سیاست های فرهنگی و اقتصادی در قالب برنامه های 5 ساله را از مهمترین وظایف نمایندگان مردم برشمرد.

وی افزود: امیدواریم با توجه به جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی شاهد حضور و مشارکت گسترده مردم و انتخاب نمایندگان قوی و حامی و دوستدار ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشهای دینی و اسلامی باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: ملت ایران در روز 12 اسفند ماه سال جاری با حضور میلیونی خود پای صندوق های رای حماسه دیگری را رقم خواهند زد.