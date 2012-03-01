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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۴

تقوی در گفتگو با مهر:

مردم نمایندگانی مخلص را انتخاب کنند/ ملت حماسه دیگری را رقم خواهد زد

مردم نمایندگانی مخلص را انتخاب کنند/ ملت حماسه دیگری را رقم خواهد زد

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از مردم خواست در روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری نمایندگانی مخلص را برای تشکیل مجلس ولایی انتخاب کنند.

حجت الاسلام سید رضا تقوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در دامغان گفت: انتخابات نماد اقتدار یک ملت ایران است.

وی افزود: انتخابات مصونیت را برای جامعه ایجاد می کند و هرکس در انتخابات شرکت کند به این معنی است که پیوند خود را با نظام مستحکم تر می کند و در اداره امور کشور نیز شریک هستند.

تقوی تصریح کرد: مردم باید با انتخاب نمایندگانی مخلص برای تشکیل مجلس ولایی با همدیگر وحدت و همدلی داشته باشند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور یادآور شد: مردم باید با حضور و مشارکت فعال خود و با آگاهی و شناخت کامل نماینده خود را انتخاب و به خانه ملت معرفی کنند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از جلوه های بارز و شاخص مشارکت عینی و عملی مردم در تعیین سرنوشتشان است.

تقوی، قانونگذاری، دادن رای اعتماد به وزرا، سئوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرا، تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی و تصویب سیاست های فرهنگی و اقتصادی در قالب برنامه های 5 ساله را از مهمترین وظایف نمایندگان مردم برشمرد.

وی افزود: امیدواریم با توجه به جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی شاهد حضور و مشارکت گسترده مردم و انتخاب نمایندگان قوی و حامی و دوستدار ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشهای دینی و اسلامی باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: ملت ایران در روز 12 اسفند ماه سال جاری با حضور میلیونی خود پای صندوق های رای حماسه دیگری را رقم خواهند زد.

کد مطلب 1548374

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