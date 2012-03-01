یک فروند بالگرد برای روز انتخابات در خراسان شمالی پیش بینی شده است

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام نیروهای جمعیت هلال احمر در سراسر استان خراسان شمالی در حال آماده باش کامل هستند.

وی افزود: این آماده باش در طول 48 ساعت پنج شنبه و جمعه 11 و 12 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

سجادی در ادامه گفت:20 اکیپ از نیروهای ورزیده و آموزش دیده هلال احمر خراسان شمالی، آماده خدمت رسانی در روز انتخابات هستند.

وی افزود: 15 دستگاه آمبولانس مخصوص امداد و نجات و حدود 20 دستگاه ماشین آلات امدادرسانی در سازمان هلال احمر استان برای روز انتخابات پیش بینی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به تلاش امدادگران هلال احمر برای برگزاری انتخابات در آرامش کامل گفت: مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات سیلی محکمی به گوش استکبار جهانی و دشمنان جمهوری اسلامی خواهد زد.

وی در پایان از مردم بصیر و قدرشناس خراسان شمالی خواست تا با حضور خود در پای صندوق های رای ضمن اعلام ایستادگی در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان نظام، حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام کرده و با این حضور مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و توطئه گران بزنند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8 صبح جمعه 12 اسفندماه همزمان با سراسر کشور، در خراسان شمالی برگزار می شود.