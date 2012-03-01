به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع عصر پنجشنبه در جمع اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: 650 نفر بازرس ثابت شعب اخذ رای (هر شعبه یک بازرس)، 65 سربازرس، 10 بازرس ویژه و 50 نفر فعال در دبیرخانههای هیئتهای بازرسی هستند.
وی از فعالیت 23 هیئت بازرسی در استان بوشهر خبر داد و افزود: این هیئتها شامل یک هیئت بازرسی انتخابات استان با پنج عضو مستقر در استانداری، چهار هیئت مرکز حوزه انتخابیه مستقر در فرمانداریهای مرکز حوزه انتخابیه با سه عضو، 18 هیئت فرعی در فرمانداریها و بخشداریهای مستقل با سه عضو، 71 نفر عضو در هیئتهای بازرسی اعم از رئیس، دبیر و عضو است.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر با اشاره به برگزاری 10 همایش آموزشی بازرسی در شهرستانهای مختلف ادامه داد: کارت شناسایی برای اعضای هیئتهای بازرسی، بازرسین و سربازرسان صادر شده است و بیش از 20 جلسه با هیئتهای بازرسی استان و بیش از 60 جلسه با هیئتهای تابعه برگزار شده ضمن اینکه بیش از 300 مورد گزارش از هیئتها واصل شده است.
وی اضافه کرد: برگزاری دو همایش توجیهی و آموزشی استانی برای هیئتهای بازرسی استان، برگزاری یک همایش با حضور امام جمعه و استاندار و روساهای ستاد انتخابات، هیئتهای نظارت و اجرایی و اعضای هیئتها و برگزاری یک همایش برای هیئتهای بازرسی و رئیس و جانشین ستاد انتخابات استان از جمله اقدامات انجام شده توسط این هیئت در سطح استان است.
زارع در ارتباط با عملکرد هیئت بازرسی انتخابات استان بوشهر گفت: تاکنون 121 گزارش به هیئت مرکزی انتخابات استان ارسال شده ضمن اینکه 300 مکاتبه با هیئت مرکزی بازرسی انتخابات و هیئتهای تابعه انجام شده است.
استان بوشهر از چهار حوزه انتخابیه تشکیل شده است که در هر یک از این حوزههای انتخابیه شش نفر برای در اختیار گرفتن یک کرسی از بهارستان با هم به رقابت خواهند کرد.
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