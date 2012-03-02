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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

نخستین اکسپوی گروهی استان مرکزی در حوزه هنری برپا می شود

نخستین اکسپوی گروهی استان مرکزی در حوزه هنری برپا می شود

اراک- خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه و اکسپوی گروهی عکس استان مرکزی با عنوان "شهر آفتاب" روز شنبه در محل نگارخانه حوزه هنری استان مرکزی برپا می شود.

مسئول انجمن عکاسان حوزه هنری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:این نمایشگاه شامل 35 اثر عکاسی از 16 عکاس جوان خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی و از جمله آثار تولیدی شاخص و برتری است که در یک سال اخیر تهیه شده اند.

 حمیدرضا مجیدی  اظهار کرد:آثار این نمایشگاه با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، میراث فرهنگی، مذهبی و طبیعت است.

وی گفت: این نمایشگاه به صورت اکسپو (فروش آثار هنری) از تاریخ 13 تا 19 اسفندماه در محل نگارخانه شهید آوینی حوزه هنری استان واقع در میدان ساعت اراک برگزار خواهد شد.

مجیدی  برپایی کارگاه های عکاسی و پخش فیلم هایی با موضوع عکاسی را از برنامه های جانبی این نمایشگاه اعلام کرد.

وی گفت: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، روز شنبه سیزدهم اسفندماه راس ساعت 17 و 30 دقیقه در همین مکان برگزار می شود.

کد مطلب 1548384

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