ستاد انتخابات خراسان شمالی بیانیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه پس از حمد و سپاس خداوند متعال خطاب به مردم خراسان شمالی آمده است: پس از حضور گسترده و دشمن شکن شما در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن، اینک عرصه ای برای خلق حماسه ای دیگر، پیش رو قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه، انتخابات بر پایه شناخت و معرفت کامل، از ضرورت های زندگی و نظام اجتماعی عنوان شده و از برگزاری حدود سی انتخابات در طول تاریخ سی و سه ساله نظام جمهوری اسلامی به عنوان دلیل وجود کاملترین نظام، بر پایه مردم سالاری در ایران اسلامی یاد شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: به یقین هر بار که به آراء عمومی و همه پرسی مراجعه می شود مردم مسلمان ایران، با نقش آفرینی در عرصه مدیریتی کشور، فرصت تاکید بر آرمانها و طرح خواسته های خود را می یابند و موجبات تحکیم پایه های نظام اسلامی را بیش از گذشته فراهم می سازند و این در حالی است که دموکراسی و مردم سالاری نظام اسلامی با دموکراسی رایج غرب متفاوت و متمایز است و به تعبیر حضرت امام(ره) دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: امروز در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است بار دیگر جایگاه مهم تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و اختیارات گسترده و بی نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و با انتخابی درست، سرنوشت جامعه و تصمیم گیری در ابعاد وسیعی از امور کشوررا به انسانهای آگاه، متعهد، متخصص، پیشگام در دین، دلسوز و مردمی و سیاستمداران صالح و عادل بسپاریم که مصالح و منافع ملت را درک کنند و امین و حافظ حقوق مردم باشند.

در پایان این بیانیه اظهار امیدواری شده است که همه با هم در پاسخ به ندای رهبری معظم انقلاب، متحد و متفق، با حضور دشمن شکن خود در روز جمعه 12 اسفند در پای صندوق های رای، بدر و خیبری دیگر بیافرینیم و ضمن اصرار و ابرام بر اهداف الهی انبیا و اولیا و آرمان های امام (ره) و شهیدان انقلاب، با لطف خداوند و انتخابی درست، مجلس نهم را در شان نظام اسلامی شکل دهیم.