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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

با تاکید بر حضور/

ستاد انتخابات خراسان شمالی بیانیه داد

ستاد انتخابات خراسان شمالی بیانیه داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی با صدور بیانیه ای مردم را به حضور فعالانه در انتخابات دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه پس از حمد و سپاس خداوند متعال خطاب به مردم خراسان شمالی آمده است: پس از حضور گسترده و دشمن شکن شما در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن، اینک عرصه ای برای خلق حماسه ای دیگر، پیش رو قرار گرفته است.

در ادامه این بیانیه، انتخابات بر پایه شناخت و معرفت کامل، از ضرورت های زندگی و نظام اجتماعی عنوان شده  و از برگزاری حدود سی انتخابات در طول تاریخ سی و سه ساله نظام جمهوری اسلامی به عنوان دلیل وجود کاملترین نظام، بر پایه مردم سالاری در ایران اسلامی یاد شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: به یقین هر بار که به آراء عمومی و همه پرسی مراجعه می شود مردم مسلمان ایران، با نقش آفرینی در عرصه مدیریتی کشور، فرصت تاکید بر آرمانها و طرح خواسته های خود را می یابند و موجبات تحکیم پایه های نظام اسلامی را بیش از گذشته فراهم می سازند و این در حالی است که دموکراسی و مردم سالاری نظام اسلامی با دموکراسی رایج غرب متفاوت و متمایز است و به تعبیر حضرت امام(ره) دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: امروز در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است بار دیگر جایگاه مهم تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و اختیارات گسترده و بی نظیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و با انتخابی درست، سرنوشت جامعه و تصمیم گیری در ابعاد وسیعی از امور کشوررا به انسانهای آگاه، متعهد، متخصص، پیشگام در دین، دلسوز و مردمی و سیاستمداران صالح و عادل بسپاریم که مصالح و منافع ملت را درک کنند و امین و حافظ حقوق مردم باشند.

در پایان این بیانیه اظهار امیدواری شده است که همه با هم در پاسخ به ندای رهبری معظم انقلاب، متحد و متفق، با حضور دشمن شکن خود در روز جمعه 12 اسفند در پای صندوق های رای، بدر و خیبری دیگر بیافرینیم و ضمن اصرار و ابرام بر اهداف الهی انبیا و اولیا و آرمان های امام (ره) و شهیدان انقلاب، با لطف خداوند و انتخابی درست، مجلس نهم را  در شان نظام اسلامی شکل دهیم.

کد مطلب 1548385

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