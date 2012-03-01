شورای روابط عمومی مازندران مردم را به حضور در انتخابات دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: حماسه سرنوشت ساز روزهای پایانی سال 90 در راه بوده تا سند افتخار دیگری را در تاریخ ایران اسلامی که در سه دهه اخیر دنیا را با توسعه های علمی و سیاسی خود شگفت زده کرده است، به ثبت رساند.

انتخابات مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که دنیا یک بار دیگر خلق حماسه ای عظیم را در این سرزمین به نظاره نشسته است و مردم هوشیار ایران اسلامی صحنه گردانان اصلی این رویداد تاریخی خواهند بود.

مردم ولایتمدار مازندران که همواره با آگاهی ، شور و نشاط، صحنه های انتخابات را رونق بخشیده در آستانه بهار طبیعت پای صندوق های رای می روند تا نمایندگان اصلح برای مجلس شورای اسلامی را بر اساس تقوا، ولایتمداری و پای بندی آنها به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی انتخاب کنند.

شورای روابط عمومی استان همچون دیگر اقشار مازندران از همه مردم بصیر و آگاه استان دعوت می کند تا با حضور غرور آفرین خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ولایت مداری، درایت و موقعیت شناسی خود را به اثبات رسانده و موجب خشنودی شهدا و امام شهیدان شوند.

انقلاب ایران پدیده ممتاز سیاسی دوران معاصر است



شورای اطلاع رسانی مازندران نیز در بیانیه چداگانه ای از مردم برای حضور پرشور مردم در انتخابات دعوت کرد.

در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی، پدیده ممتاز سیاسی دوران معاصر است که با ارائه الگوی نوین مردم سالاری دینی، مبدا تحولات شگرفی در صحنه جهان شده که ظهور و بروز آن ضمن درهم شکستن حصارهای حاکم بر مناسبات جهان و احیای آزادی ‌خواهی و مقاومت در برابر استبداد جهانی، درصدد اعتلا و تعالی انسان‌ معاصر با اتکا برانتخاب و حرکت مردم در سایه‌سار دین اسلام و تحقق وعده‌های الهی است.

امروز انقلاب اسلامی در دهه چهارم حیات پرافتخار خود به منشأ اصلی تحولات در عرصه بین‌الملل تبدیل شده است، به گونه‌ای که عمده اندیشمندان، کانون اصلی تأثیرگذاری حرکت فزاینده بیداری اسلامی در منطقه و الهام‌ بخش ملتهای آزادی‌خواه و عدالت‌طلب جهان را انقلاب اسلامی ایران می‌دانند و مردم آزادی خواه جهان چشم امید به ایران اسلامی بسته و پویایی و تعالی ایران را رمز تداوم عزت مسلمانان و همه عدالت طلبان جهان می دانند.

بی‌تردید حضور مردم سرافراز ایران اسلامی در همه عرصه ها به ویژه انتخابات، نقش برجسته ای در تثبیت اقتدار نظام اسلامی داشته و در مقطع کنونی نیز از اهمیتی دوچندان برخوردار است و در تحقق گفتمان انقلاب اسلامی نقشی تعیین‌کننده و به سزا خواهد داشت.

رجاء واثق داریم که ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی به ویژه مردان و زنان ولایی و همیشه در صحنه مازندران همچون همیشه ی تاریخ سراسر افتخار انقلاب اسلامی ، با درک عمیق این حقیقت و موقعیت شناسی و با حضور گسترده خود در روز 12 اسفند، شکوه اقتدار و عظمت ایران اسلامی و اوج دلدادگی خود به آرمان های انقلاب را به نمایش خواهند گذاشت.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صبح فردا در ایران اسلامی برگزار می شود.