صندوق های اخذ رای مناطق کوهستانی آمل ارسال شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام با هدف ارسال به موقع صندوق های جمع آوری آرا مردم در مناطق کوهستانی بخش امامزاده عبدالله (ع) که صعب العبور بوده با هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان آمل انجام شد.



وی افزود: صندوق های اخذ رای با تدابیر ویژه امینی و مسئولان صندوق ها از مقابل بخشداری و ستاد انتخابات بخش امامزاده عبدالله آمل ارسال شد.



بخشدار امامزاده عبدالله آمل با اشاره به اینکه این بخش پس از گذشت حدود دو سال از زمان تاسیس آن نخستین انتخابات مستقل را تجربه می کند، اضافه کرد:28 صندوق جمع آوری اخذ رای در بخش امامزاده عبدالله آمل، در نظرگرفته شده که از این تعداد 19صندوق ثابت و 9 صندوق سیار است.



عسگری پور به آمادگی بخش امامزاده عبدالله آمل برای برگزاری رایانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد میزان آمادگی این بخش و زیرساخت های برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.



وی، حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیارمهم و تعیین کننده خواند و گفت: امروز همه دنیا به این انتخابات چشم دوخته و تصور می کند می تواند نقشه خود را عملی کند اما در این انتخابات مردم به خوبی پاسخ آنها را خواهند داد.