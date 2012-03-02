343 هزار بابلی واجد شرایط رای دادن هستند

محمد مهدوی در گفتگو با خبرنگارمهر در بابل افزود: 24 هزار نفر در بابل رای اولی هستند.

وی با بیان اینکه، از زمان شروع تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در بابل در فضایی بسیار آرام مشغول تبلیغات بودند، افزود: در انتخابات 12 اسفندماه سالجاری از بین 10 کاندیدای ورود به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دو نفر از حوزه انتخابیه بابل وارد مجلس می‌ شوند.

فرماندار بابل گفت: علیرضا آقاگل زاده، عباس تیموری، سید عیسی حسینی آهنگری، محمد خورشیدی، چنگیز قربان‌ زاده ارمکی، محمود محمد رضا پور طبری، عابدین مومنی، علی اکبر ناصری، حسین نیاز آذری و شمس علی هادی‌ زاده معلم کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بابل هستند.

وی بیان داشت: مردم بابل با حضور با شکوه خود در پای صندوق‌های رای، سیلی محکمی بر دشمنان اسلام و انقلاب زده و به استکبار جهانی اعلام خواهند کرد که همواره حامی ولایت فقیه، نظام و انقلاب هستند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دراین شهرستان آماده است.

فرماندار بابل اظهار داشت: 431 شعبه اخذ رای در بابل با بیش از 10 هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات را به عهده دارند.