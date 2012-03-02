به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان منطقه بردخون با صدور بیانیهای خواستار حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.
این بیانیه میافزاید: انقلاب اسلامی ایران الگوی بی بدیل مردمسالاری دینی برای جهانیان است و اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون مشارکت آحاد مردم بزرگ و سرافراز است که با حضور گسترده خود در همه صحنهها همواره پشتیبان اصلی نظام در مقابله با توطئههای مداوم استکبار جهانی بودهاند.
در ادامه تصریح شده: امت اسلامی با حضور گسترده خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افق جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی خواهد گشود و گام بزرگی در جهت تحقق آرمان های بلند حضرت امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای برخواهد داشت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دانشآموزان عضو بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی مدارس منطقه بردخون آحاد ملت ایران را دعوت می کند تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بیفزایند و با این حضور و حماسه ای دیگر آمادگی خود را برای گل افشانی بر قدوم مبارک منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) اعلام کنند.
در پایان این بیانیه آمده است: ما دانش آموزان عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان منطقه بردخون به عنوان پرچمدار جنبش دانشآموزی این منطقه ضمن حضور حماسی درانتخابات، از همه مردم شریف ایران میخواهد با حضور با بصیرت درعرصه انتخابات وانتخاب کاندیدای اصلح بار دیگر حماسهای ماندگار بیافرینند و دشمنان انقلاب و اسلام را مأیوس و سرافکنده کنند.
با انتشار بیانیه/
درخواست انجمنهای اسلامی دانشآموزان بردخون برای حضور مردم در انتخابات
دیر - خبرگزاری مهر: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان منطقه بردخون خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان منطقه بردخون با صدور بیانیهای خواستار حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.
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