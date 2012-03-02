ملاقات سیاره مریخ با زمین در شامگاه فردا

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه فردا شنبه 13 اسفند ماه سیاره بهرام به نزدیکترین فاصله خود با زمین می رسد که با توجه به وضعیت مداری زمین و سیاره بهرام، این 2 در هنگام مقابله، فاصله زیادی به نسبت مقابله های تابستانی (شهریورماه) دارند.



سیاره بهرام یا مریخ هر 5/2 سال یکبار به مقابله می رسد که پرتاب مریخ نوردها و سفینه های فضایی معمولا در این زمانها انجام می شود.

بهرام چهارمین سیاره در منظومه خورشیدی است و دارای مداری طویل تر از زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت می کند. هر بار چرخش این سیاره به دور خورشید 687 روز زمینی طول می کشد از این رو شب و روز آن کمی طولانی تر از کره زمین است.



هر 15 تا 17 سال سیاره مریخ به مقابله مطلوب که کمترین فاصله با زمین است می رسد. آخرین مقابله مطلوب سیاره مریخ با زمین 6 شهریور سال 1382 بوده است

در شامگاه روز شنبه شاهد این رویداد جذاب نجومی خواهیم بود.



در هنگام مقابله که در ساعت 23:32 دقیقه رخ می دهد، زمین بین خورشید و سیارات بیرونی منظومه خورشیدی قرار می گیرد و بهترین شرایط رصدی برای زمینی ها فراهم می شود. مریخ این شبها در صورت فلکی شیر (اسد) قرار دارد.