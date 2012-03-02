زنگ انتخابات در آذربایجان غربی به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین آزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در حالی در 17 شهرستان آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور آغاز شد که مردم شهید پرور و انقلابی بار دیگر با حضور گسترده خود در این رویداد مهم ثابت می کنند که حضور باشکوه در انتخابات ایران یک اتفاق تکرارنشدنی در بین سایر کشورهاست .

مردم ایران اسلامی و به تبع آن آذربایجان غربی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آزمونهای زیادی را پشت سر گذاشته ‌اند، از همان روزهای آغازین انقلاب مردم به معنای واقعی در تعیین سرنوشت مملکت خود نقش ‌آفرینی کرده و تا به امروز نیز آزمون هایی را پشت سر گذاشته ‌و امروز در آزمون مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی به ایستگاه نهم رسیده ‌ایم، ایستگاهی که تحلیل ‌گران سیاسی از آن به عنوان یکی از حساس ‌ترین آزمونهای این مقطع از تاریخ نظام یاد می کنند .

امروز مردم در پای صندوقهای رای حضور می یابند تا ثابت کنند، این نظام به پشتوانه این آرا، بزرگ ‌مردانی چون خمینی کبیر، مطهریها، باکریها و احمدی‌ روشنها را در دامان خود پرورش داده تا با تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا انقلاب و هشت سال دفاع ‌مقدس، حمایت خود را از ولایت مطلقه فقیه اعلام کنند .

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است .

امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه حضور می یابند .

در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود .

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند .