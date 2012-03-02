آمادگی ادارت ثبت احوال 17 شهر آذربایجان غربی برای صدور شناسنامه و کد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوان مدیر کل ثبت و احوال آذربایجان غربی صبح جمعه در ستاد انتخابات آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران افزود: به منظور مشارکت آحاد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به لزوم ارائه کارت شناسایی ملی و شناسنامه برای رای دهندگان، ادارات ثبت احوال برای شهروندانی که کارت ملی آنها مفقود و یا در دسترس نیست گواهی تائید شماره ملی صادر می کند.

وی با بیان اینکه در این راستا از یک ماه گذشته ادارات ثبت احوال تا ساعت 18 عصر آماده ارائه خدمات صدور شناسنامه، کارت ملی و مدارک احراز هویت افراد بودند، ادامه داد: امروز نیز ادارات ثبت و احوال شهرستانها برای ارائه خدمات شناسنامه و کارت ملی تا پایان مهلت رای گیری آماده خدمات دهی هستند.

جوان عنوان کرد: در این راستا اگر افرادی فاقد شناسنامه بوده و خواهان صدور المثنی هستند با توجه به هماهنگیهای انجام شده با ستاد انتخابات استان این افراد با تشکیل پرونده پس از تایید فرمانداران نسبت به صدور شناسنامه آنها در پای صندوقهای رای اقدام می شود.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی در خصوص روند صدور کارت ملی به افراد نیز گفت: در رابطه با ابلاغ شماره ملی اگر افرادی کارت ملی خود را گم کرده اند، ادارت ثبت احوال آماده صدور برگ تایئد گواهی ملی به این افراد است.

جوان با بیان اینکه امروز دو نوع شناسنامه قرمز قدیمی و تمام مکانیزه که کد ملی افراد نیز در آنها درج شده توسط ستاد انتخابات مورد تایید است، افزود: دو میلیون و 211 هزار و 906 نفر در استان واجد شرایط رای دادن بوده که از این تعداد

66 هزار و 550 رای اولی هستند.

وی اظهار داشت: درحوزه انتخابیه ارومیه نیز 682 هزار و 618 نفر واجد شرایط رای دادن بوده که از این تعداد 17 هزار و 896 نفر رای بوده و از این تعداد نیز 9 هزار و 295 نفر مرد و 8 هزار و 601 نفر زن هستند.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.

امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی حضور می یابند.

در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.