توبيخ كتبي و جريمه نقدي براي مديرعامل باشگاه پيكان

به گزراش خبرنگار" مهر" در حكم صادره از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است : ناصرشهسواري مديرعامل باشگاه پيكان بدون هيچگونه اطلاعي از حضور در جلسه مورخ 7 بهمن ماه جهت اداي توضيح نسبت به مصاحبه و مطالب بيان شده در خصوص داور مسابقه فوتبال بين پيكان و استقلال هر دو تيم از تهران خودداري نموده، لذا كميته انضباطي با توجه به عدم حضور نامبرده كه مبين اسقاط حق پاسخگويي وي مي باشد و به استناد ماده 10 آئين‌نامه انضباطي غياباً به شكوائيه ارسالي از سوي كميته داوران رسيدگي و به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است.

اعمال و اقدام شهسواري منطبق با ماده 25 آئين‌نامه انضباطي و بند 8 آيين نامه ليگ حرفه اي فوتبال و مستنداً‌به بندهاي (ب – ح ) ماده 12 و با لحاظ ماده 28 آئين‌نامه انضباطي نامبرده به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت بيست ميليون ريال جريمه نقدي محكوم گرديده است.