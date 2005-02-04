توبيخ كتبي و جريمه نقدي براي مديرعامل باشگاه پيكان

به گزراش خبرنگار" مهر" در حكم صادره از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است : ناصرشهسواري مديرعامل باشگاه پيكان بدون هيچگونه اطلاعي از حضور در جلسه مورخ 7 بهمن ماه جهت اداي توضيح نسبت به مصاحبه و مطالب بيان شده در خصوص داور مسابقه فوتبال بين پيكان و استقلال هر دو تيم از تهران خودداري نموده، لذا كميته انضباطي با توجه به عدم حضور نامبرده كه مبين اسقاط حق پاسخگويي وي مي باشد و به استناد ماده 10 آئيننامه انضباطي غياباً به شكوائيه ارسالي از سوي كميته داوران رسيدگي و به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است.
اعمال و اقدام شهسواري منطبق با ماده 25 آئيننامه انضباطي و بند 8 آيين نامه ليگ حرفه اي فوتبال و مستنداًبه بندهاي (ب – ح ) ماده 12 و با لحاظ ماده 28 آئيننامه انضباطي نامبرده به توبيخ كتبي با درج در پرونده و پرداخت بيست ميليون ريال جريمه نقدي محكوم گرديده است.
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حكم خود در خصوص اظهارات مديرعامل باشگاه پيكان در بازي اين تيم با استقلال را اعلام كرد.
به گزراش خبرنگار" مهر" در حكم صادره از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است : ناصرشهسواري مديرعامل باشگاه پيكان بدون هيچگونه اطلاعي از حضور در جلسه مورخ 7 بهمن ماه جهت اداي توضيح نسبت به مصاحبه و مطالب بيان شده در خصوص داور مسابقه فوتبال بين پيكان و استقلال هر دو تيم از تهران خودداري نموده، لذا كميته انضباطي با توجه به عدم حضور نامبرده كه مبين اسقاط حق پاسخگويي وي مي باشد و به استناد ماده 10 آئيننامه انضباطي غياباً به شكوائيه ارسالي از سوي كميته داوران رسيدگي و به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است.
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