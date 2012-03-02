رقابت 621 کاندیدا در استان تهران/ 71 نفر انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر فدایی جانشین ستاد انتخابات استان تهران صبح امروز جمعه با حضور ستاد انتخابات استان تهران آغاز نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایتخت به صورت رسمی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در کل استان تهران 5455 شعبه اخذ رای وجوددارد که از این تعداد 4 هزار و 979 شعبه اخذ رای به صورت ثابت و 476 شعبه اخذ رای به صورت سیار فعالیت می کند، گفت: به ازای هر کرسی حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر 19 کاندیدا به رقابت با یکدیگر می پردازند.

فدایی با اشاره به اینکه جوانترین نامزد انتخابات در استان تهران فردی 30 ساله و مسن ترین نامزد این دوره انتخابات مجلس شخصی 73 ساله است، افزود: 535 نفر از حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند.

وی در ادامه در خصوص مدرک تحصیلی کاندیداهای این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه استان تهران گفت: از افراد ثبت نام کرده یک نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، دو نفر فوق دیپلم، 67 نفر لیسانس، 425 نفر فوق لیسانس، 115 نفر دکترا و 11 نفر دارای تحصیلات حوزی هستند.

جانشین ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه 148 هزار و 469 نفر رای اولی در استان تهران هستند و 107 هزار و 547 نفر رای اولی در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر می باشد.

فدایی در ادامه در خصوص فراوانی سنی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران گفت:109 نفر 30 تا 35 سال ، 36 تا 40 سال 103 نفر، 41تا 45 سال 121 نفر ، 46تا 50 سال 107 نفر ، 51 تا 55 سال 102 نفر، 56 تا 60 سال 39 نفر، 61 تا 65 سال 23 نفر ، 61 تا 70 سال 8 نفر، 71 تا 75 سال نیز 9 از مجموع 621 نامزد این دوره از انتخابات در استان تهران هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فراوانی جنسیت این کاندیداها عنوان کرد: از 621 نامزد انتخابات این دوره مجلس در سطح استان تهران 98 نفر خانم و 523 نفر آقا هستند که این آمار در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر 88 نفر خانم و 447 نفر آقا از مجموع 535 نفر هستند.

فدایی همچنین در خصوص فراوانی شغلی این کاندیداها عنوان کرد: از مجموع 621 نامزد این دوره از انتخابات در استان تهران 118 نفر از کاندیداها از اساتید دانشگاه، 36 نفر از نمایندگان مجلس، 37 نفر از پزشکان، 20 نفر از روحانیون، 16 نفر از وکلا و قضات، 77 نفر از فرهنگیان، 105 نفر از کارمندان، 6 نفر از نظامیان، 169 نفر از بازنشستگان، 9 نفر از بیکاران ، 23 نفر دارای شغل آزاد و 15 نفر دارای سایر مشاغل هستند.

وی تصریح کرد: تا روز گذشته 71 نفر از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تهران انصراف داده اند.

جانشین ستاد انتخابات استان تهران در ادامه با بیان اینکه 122 شعبه اخذ رای در شهرستان پاکدشت به صورت 100 در صد همه مراحل انتخاباتی رایانه ای انجام خواهد شد که از تعداد 117 شعبه اخذ رای به صورت ثابت و 5 شعبه اخذ رای به صورت سیار هستند.