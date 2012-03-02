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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۰

رهبر معظم انقلاب رای خود را به صندوق 110 انداختند

رهبر معظم انقلاب رای خود را به صندوق 110 انداختند

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ صبح‌ امروز در اولین‌ دقایق‌ رأی‌ گیری‌ برای‌ انتحاب نمایندگان‌ نهمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رأی‌ خود را به‌ صندوق‌ ریختند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ساعت ۸ صبح‌ امروز با در دست‌ داشتن‌ شناسنامه‌ خود در پای‌ صندوق‌ سیار 110 واقع در حسینیه امام خمینی(ره) حضور یافتند و به‌ سی‌ نفر از کاندیداهای نمایندگی‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رأی‌ دادند.

 مسئولان‌ صندوق‌ سیار110 پس‌ از دریافت‌ شناسنامه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ و ثبت‌ مشخصات‌ شناسنامه‌ای‌ ایشان‌، ورقه‌ مخصوص‌ انتخابات‌ را برای‌ اخذ رأی‌ در اختیار معظم‌له‌ قرار دادند و حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ نیز پس‌ از نوشتن‌ اسامی‌ سی‌ تن‌ از نامزدهای‌ اصلح‌ نمایندگی‌ مجلس‌، رأی‌ خود را به‌ صندوق‌ انداختند.
 
مقام معظم رهبری پس از انداختن رأی خود در صندوق، سخنانی را در باب انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کردند که متعاقباً ارسال می‌شود.
کد مطلب 1548413

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