آغاز فعالیت 1004 شعبه اخذ رای/3 بالگرد انتخاباتی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، شعب اخذ رای در استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح جمعه آغاز به کار کرد و مردم خونگرم خطه جنوب از ساعات اولیه شروع رای گیری در شعب حضور یافته اند.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 951 هزار و 181 نفر هرمزگانی واجد شرایط در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند در پای صندوقهای رای حضور یابند.

گل محمد بامری تعداد رای اولیهای هرمزگان را 10 هزار نفر عنوان کرد و افزود: هزار و چهار صندوق در سراسر استان در نظر گرفته شده است که از این تعداد 381 صندوق شهری و 623 صندق روستایی است.

وی عنوان کرد: تعداد21 هزار و 360 نفر در برگزاری انتخابات مجلس فعالیت می کنند.

فعالیت سه فروند بالگرد در هرمزگان

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: انتخابات سه فروند بالگرد برای جمع آوری آرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مناطق سخت گذر هرمزگان در نظر گرفته شده است.

بامری اظهارداشت: در پی بارندگی چند روز گذشته برخی از راه های روستایی هرمزگان مسدود شده است که تلاش می شود تا زمان آغاز رأی گیری مسیرها باز شود. بارندگی چند روز گذشته سبب مسدود شدن برخی از راههای روستایی در شهرستانهای رودان و حاجی آباد شده است.

رئیس هیئت اجرایی انتخاباتی شهرستان بستک عنوان کرد: از تعداد 62 شعبه اخذ رأی در شهرستان بستک 53 شعبه روستایی و 9 شعبه شهری است.

قناعتی یاد آور داد: حوزه فرعی شهر بستک و بخش مرکزی دارای 33 شعبه اخذ رأی که از این تعداد 21 شعبه ثابت و 12 شعبه سیار و حوزه فرعی بخش جناح با 29 شعبه اخذ رأی دارای 16 شعبه ثابت و 13 شعبه سیار است.

فرماندار شهرستان بستک اذعان کرد: نمایندگان فرماندار، اعضای شعب ، بازرسین وزارت کشور، رانندگان و عوامل خدماتی شعب اخذ رأی شهرستان، تعیین و مشخصات آنها وارد سامانه جامع انتخابات کشور شده است.

جواد قناعتی از برگزاری جلسات با اعضای ستاد انتخابات و اعضای شورای تأمین شهرستان، بازدید مستمر از روستاهای بخش مرکزی و حوزه فرعی بخش جناح و رصد نمودن وضعیت انتخابات آن حوزه، برگزاری موفقیت آمیز مانورهای انتخاباتی، تأمین کامل رایانه و چاپگر برای شعب اخذ رأی، تست کلیه سیم کارت های Gsm ارسالی از سوی وزارت کشور توسط کمیته فن آوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان، بررسی و تست نمودن وضعیت سرویس ussd , dialup ، طراحی فرم شرح گزارش جرائم و تخلفات احتمالی انتخاباتی از جانب نامزدها یا طرفداران آنها خبر داد.

همچنین مسعود قانعی فرد رئیس ستاد انتخابات حوزه شرق هرمزگان گفت: در شرق هرمزگان 360 شعبه اخذ رأی در پنج شهرستان و 10 بخش مستقل با مرکزیت میناب در نهمین دوره انتخابات مجلس فعال است.

وی بیان داشت: در کل حوزه انتخابیه شرق هرمزگان 79 شعبه ثابت شهری، 56 شعبه ثابت روستایی، 10 شعبه سیار شهری و 215 شعبه سیار روستایی کار اخذ رأی را انجام می‌دهد.

قانعی فرد اظهارداشت: در میناب 151 شعبه، در رودان 81 شعبه، سیریک 33 شعبه، جاسک 54 شعبه و در بشاگرد 41 شعبه اخذ رای دایر می‌شود.