انتخابات در استان مرکزی آغاز شد / 426 شعبه اخذ رای پذیرای رای دهندگان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور آغاز شد و اکنون 426 شعبه اخذ رای پذیرای 907 هزار و 987 نفر واجد شرایط رای دادن در استان مرکزی است و مردم شناسنامه به دست به طرف صندوقهای رای در حرکتند.

در استان مرکزی از مجموع 864 شعبه اخذ رای شامل 438 شعبه شهری و 426 شعبه روستایی است که برخی شعب دارای دو صندوق و برخی یک صندوق است.

برگزار کنندگان انتخابات نهم استان مرکزی، شامل 13 هزار و 937 نفر عامل اجرایی، نظارت، بازرسی و انتظامی و امنیتی است.

به گفته ابوالقاسم نصرالهی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی، از مجموع فوق یک هزار و 952 نفر از ماموران انتظامی نیز در برقراری نظم و امنیت با ستاد انتخابات استان مرکزی تا پایان روز اخذ رای همکاری دارند و274 نفر به عنوان نیروی ذخیره پیش بینی شده است.

در استان مرکزی 75 کاندیدا با هم رقابت می کنند و در نهایت هفت نفر از شش حوزه انتخابیه، اراک کمیجان و خنداب، ساوه و زرندیه، خمین، تفرش آشتیان و فراهان، محلات و دلیجان و شازند به مجلس می فرستند. حوزه انتخابیه اراک کمیجان و دلیجان دو نماینده و از سایر حوزه ها یک نماینده بر کرسی مجلس تکیه می زنند.

میانگین رقابت در حوزه های انتخابیه استان 11 نفر است