رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی آغاز شد

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راس ساعت 8 صبح امروز جمعه 12 اسفند ماه 1390 رای گیری انتخابات مجلس نهم در 725 شعبه اخذ رای در سطح استان خراسان شمالی آغاز شد.

ابوالحسن وحیدی افزود: رای گیری تا ساعت 18 امروز ادامه خواهد داشت و اگر وزارت کشور تصمیم به تمدید مهلت رای گیری بگیرد این خبر از صدا و سیمای کشوری و استانی به اطلاع هم استانی های عزیز خواهد رسید.

وی اظهار داشت: حضور مردم از اولین لحظات رای گیری در مقابل شعب اخذ رای بسیار خوب و ستودنی بود و بسیاری از رای دهندگان قبل از آغاز ساعت رای گیری، خود را به شعب اخذ رای رسانده و منتظر شروع رای گیری بودند.

وی بار دیگر یاد آور شد: همرا داشتن کارت ملی به همراه شناسنامه برای رای دهندگان الزامی است.

وحیدی گفت: امیدواریم با تداوم این میزان مشارکت و همچنین دقت مردم در انتخاب نمایندگانی اصلح، در دوره نهم شاهد مجلسی توانمند، قانونمدار، آگاه به مسائل روز داخلی و بین المللی باشیم.

دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی با تاکید بر اینکه، تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات اهتمام خود را در برگزاری انتخاباتی سالم و با شور و نشاط در چارچوب قانون انجام خواهند داد افزود: امروز ملت مسلمان و همیشه در صحنه خراسان شمالی با حضور پرشور و حماسی خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند کرد.

در استان خراسان شمالی 24 نامزد برای کسب 4 کرسی نمایندگی مجلس با هم رقابت می کنند.