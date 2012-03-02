دشمن در صدد خانه نشین کردن مردم است

حجت الاسلام مهدوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خداوند متعال در سوره توبه آیه 120 می فرماید در جایی که شما قدم بر می دارید و قدم شما باعث خشم کفار می شود من برای قدم شما عمل صالح می نویسم.

وی با بیان اینکه شکی در آن نیست که دشمن اصلی ما آمریکا و استکبار جهانی از اینکه مردم قدم بردارند و پای صندوق رأی بروند خشمگین و ناراحت هستند افزود: مردم با آمدن پای صندوق رای، استکبار و دشمنان را نارحت می کنند و به حرف خدا و امام زمان و رهبر گوش می دهند.

مهدوی نژاد تصریح کرد: باید امروز مردم با حضور در صحنه گوش به فرمایش رهبر داده و سرنوشت خود را تعیین کنند و یاس و نا امیدی را برای استکبار داشته باشند.

وی در پایان گفت: مردم ما انقلاب،نظام و سرنوشت خودشان را دوست دارند.