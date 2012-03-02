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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

مهدوی نژاد در گفتگو با مهر:

دشمن در صدد خانه نشین کردن مردم است

دشمن در صدد خانه نشین کردن مردم است

گرمسار-خبرگزاری مهر: مدیر حوزه های علمیه استان سمنان با اشاره به این مطلب که دشمنان با تبلیغات منفی قصد دارند مردم را خانه نشین کنند اظهار داشت: خوشبختانه مردم بیشتر وارد صحنه می شوند.

حجت الاسلام مهدوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خداوند متعال در سوره توبه آیه 120 می فرماید در جایی که شما قدم بر می دارید و قدم شما باعث خشم کفار می شود من برای قدم شما عمل صالح می نویسم.

وی با بیان اینکه شکی در آن نیست که دشمن اصلی ما آمریکا و استکبار جهانی از اینکه مردم قدم بردارند و پای صندوق رأی بروند خشمگین و ناراحت هستند افزود: مردم با آمدن پای صندوق رای، استکبار  و دشمنان را نارحت می کنند و به حرف خدا و امام زمان و رهبر گوش می دهند.

مهدوی نژاد تصریح کرد: باید امروز مردم با حضور در صحنه گوش به فرمایش رهبر داده و سرنوشت خود را تعیین کنند و یاس و نا امیدی را برای استکبار داشته باشند.

وی در پایان گفت: مردم ما انقلاب،نظام و سرنوشت خودشان را دوست دارند.

کد مطلب 1548420

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