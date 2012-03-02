آغاز خلق حماسه ای دیگر در نگارستان ایران

به گزارش خبرنگر مهر، یک میلیون و 108 هزار واجد شرایط گلستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب هفت نماینده مجلس پای صندوق های رای می روند.

هزار و 1190 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم استان مستقر شده است و بیش از 25 هزار نفر مسئول اجرای انتخابات در گلستان هستند.

به گزاراش خبرنگاران مهر، از ابتدای رای گیری، شعب اخذ رای استان مملو از حضور مردان و زنان گلستانی بوده است که آمده اند تا با انقلاب و آرمانهای نظام مقدس اسلامی تجدید میثاق داشته باشند.

گلستانیها با آغاز حضور در پای صندوق های رای از سلاح جدید که عشق به میهن، نظام و انقلاب اسلامی هستند، رونمایی کردند.

گلستانیها نمایندگان مورد نظرشان را از بین 64 داوطلب تعیین می کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع جمعیت حدود یک میلیون و 700 هزار نفری گلستان، یک میلیون و 108 هزار نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد حدود 119 هزار نفر رای اولی هستند.