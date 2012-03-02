صفوف طولانی رای در کرمان تشکیل شد/ آغاز حماسه کریمان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم پهناورترین استان کشور در حالی روز 12 اسفند روز حماسه و عزت و عظمت را آغاز کردند که بنا به گزارشهای خبرنگاران مهر از سراسر استان صفوف طولانی و پرنشاط مردم در شهر کرمان و 23 شهرستان این استان تشکیل شده است و رای دهندگان از دقایق ابتدایی صبح امروز با در دست داشتن شناسنامه های خود در انتظار باز شدن حوزه های رای گیری بودند.

نکته قابل توجه حضور کودکان به همراه والدینشان و همچنین سالخوردگان در صفوف رای است.

آنچه که از همه جالبتر به نظر می رسد حضور خانوادگی در صفوف است و نهضت رای دادن در استان کرمان به عنوان وظیفه ای تعبدی در بین اقشار مختلف تبدیل شده است بطوریکه بسیاری قبل از رای وضو می گیرند.

در حال حاضر نیز رای گیری در حوطه های مختلف کرمان آغاز شده است و به نظر می رسد رکورد 63 درصدی حضور کرمانی ها در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در سال جاری شکسته خواهد شد.

حضور روستائیان استان کرمان به خصوص در شهرستانهای جنوبی کرمان نیز در انتخابات بسیار چشمگیر است زیرا این افراد پیشرفت و توسعه و محرومیتزدایی این مناطق را ثمره تلاش و کوشش مسئولان نظارم جمهوری اسلامی می دانند.

مردم ولایتمدار کرمان بار دیگر با حضور گسترده خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی میثاقی دوباره بسته اند و نشان دادند در هر شرایطی پشتیبان و یاور نظام خواهند بود.

محمد ایرانمنش یکی از رای دهندگان کرمانی که 87 سال سن دارد و در صف اول یکی از حوزه های انتخابی کرمان قبل از آغاز رای گیری ایستاده است در گفتگو با مهر اظهارداشت: از شب قبل خود را برای رای دادن آمده کردم و امروز نیز بعد از گرفتن وضو راهی مسجد محل برای رای دادن شدم.

این شهروند کرمانی گفت: در تمام رای گیریهای انقلاب حضور داشتم و تا آخرین توانم هر آنچه که از دستم برآید برای موفقیت نظام انجام می دهم.

وی گفت: رای دادن وظیفه شرعی ما است و باید برای پیروزی اسلام در این مسیر گام برداریم.

علی احمدی یک شهروند کرمانی رای اولی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: بسیار خوشحالم که برای نخستین بار می توانم در سرنوشت خودم و ملتم نقش داشته باشم و این فرصت را از دست نمی دهم.

این رای اولی کرمانی افزود: من به دستور مولایم رهبر معظم انقلاب عمل کرده ام و تا آخرین نفس در راه ولایت قدم برمی دارم.

این جوان کرمانی ادامه داد: اینکه یک عضو جامعه بتوان در تصمیم گیری اداره کشور سهیم باشد آرزویی برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای عربی است و این درحالی است که در کشور ما انتخاب مسئولان آزادانه و توسط مردم انجام می شود که باید این نعمت را با حضور حداکثری در انتخابات ارج بدانیم.

مریم صلابتی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: خانه دار هستم و امروز به همراه همسر و چهار فرزندم در صف انتخابات حضور داریم.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که می شناسم به صورت خانوادگی در انتخابات شرکت کرده اند و در این راه با خرد جمعی وارد شده اند.

وی افزود: شرکت در انتخابات یک عزم و اراده اجتماعی است که از ابتدای پیروزی انقلاب در تک تک اعضای جامعه وجود داشته و هم اکنون نیز این شور انقلابی به فرزندانمان رسیده است و با افتخار می گویم که تمام سعی خود را انجام داده ام تا فرزندانم در مسیر این انقلاب و ولایت گام بردارند.

شور و اشتیاق در صفوف رای در شهر کرمان موج می زند و شور و هیاهوی خاصی در حوزه ها وجود دارد گویی مردم امروز جشن پیروزی بر دشمن را گرفته اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: تنها سعی و تلاش 30 هزار نفری که در برگزاری انتخابات در استان کرمان نقش دارند برگزاری منظم و دقیق انتخابات و صیانت از آرای مردم است.

جواد کمالی تصریح کرد: امروز تلاشهای 9 ماه ستاد انتخابات در کرمان به ثمر نشسته و انتخابات بدون هیچ مشکلی برگزار می شود.

وی گفت: هزار و 938 صندوق رای در کرمان در نظر گرفته شده است که شامل هزار و 103 صندوق ثابت و 835 صندوق سیار است.

وی به دست اندر کاران انتخابات توصیه کرد که تمام سعی خود را برای دقت و نظم به کار ببرند زیرا امروز این 30 هزار نفر امانتدار مردم هستند.

کمالی افزود: در استان کرمان یک میلیون و 822 هزار 583 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی گفت: به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای شرکت در انتخابات الزامی است و اداره های ثبت احوال برای افرادی که در این زمینه دچار مشکل شده اند تا آخرین لحظه خدمات رسانی می کنند.



