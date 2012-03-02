12 اسفند با جلوه های بهاری اش رسید/ حماسه سازی برازنده ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره 12 اسفند از راه رسید با نسیم روح فزای بهاری، بهار در زمستان و روشنایی به کوری چشم آنانی که تاریکی را برای ما می خواهند

12 اسفند از راه رسید و ما تک تک و گروه گروه شناسنامه به دست، با فکری هوشیار به آبادانی بیشتر کشورمان می اندیشیم.

12 اسفند چونان عروسی از راه رسید، از راهی که دشمنان دام های متعددی برای به دام انداختن او کشیده بودند اما با هوشیاری مردمان کهن زمین ایران اسلامی به سلامت رسید، چنان رسیدنی که هرگز از تاریخ این مرز و بوم پاک نخواهد شد.

12 اسفند رسید تا من و تو، دوباره ما شویم علیه کسی که ما را " ما " نمی خواهد، تا دوباره حدیث سعادت و خوشبختی را با هم بسراییم، تا دوباره چشم های بدخواه ما را با هم ببیند و دست از توطئه هایش بردارد.

تا دوباره نسیم نوازشگر بهار بر گونه های امیدوارمان بوزد و سیب های سرخ جاودانگی را در سرزمینمان به رقص آیند.

امروز من و تو دوباره پای صندوق های سفید رنگ انتخاب می ویم تا سعادت را به خانه ببریم.

امروز من و تویی که آمارمان به 48 میلیون واجد شرایط رای می رسد از میان سه هزار و444 داوطلب در سراسر کشور 290 نماینده لایق را به مجلس نهم می فرستیم، امروز روز شکست دشمن است.

امروز روزی است که ما را دوباره حماسه ساز بخوانند. 12 اسفند مبارک.