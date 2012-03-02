امروز مردم نظام را سربلند خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی صبح جمعه راس ساعت 8 در بیت خود با وجود بیماری رای خود را به صندوق شماره 408 انداخت و گفت: امروز روز مبارکی است و ملت شریف ایران حماسه دیگری را رقم خواهند زد.

وی بعد از انداختن رای خود با بیان اینکه احساس می کنم وظیفه شرعی خود را انجام داده ام افزود: باید بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری امروز مردم چشم فتنه گر دشمن را کور کنند.



یزدی با تاکید بر اینکه برکت با جماعت و حضورحداکثری است، بیان داشت: نفس حضور بسیار مهم و مبارک است و به تثبیت و ارزش نظام کمک شایانی خواهد کرد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: نماینده ابتدا باید نماینده جمهوری اسلامی و مصالح کشور باشد بعد نماینده منافع حوزه انتخابیه خود.



وی با بیان اینکه مردم همیشه در متن کشور هستند گفت: مردم ما چشم هوشیاری دارند و به حضور و غیاب ها و استدلال هایی که نمایندگان در مجلس انجام می دهند مسلط هستند.



رئیس اسبق قوه قضائیه با بیان اینکه کسانی را انتخاب کنید که تعهد و تخصص داشته باشند، افزود: مدرک جای خود را دارد اما آنچه که مهم است تعهد و تخصص یک نماینده است.



وی با اشاره به اینکه هر رای مردم امانت الهی است، بیان داشت: مجریان و مسئولان اجرایی باید این امانت الهی را به صاحبان امانت بدهند.



یزدی افزود: مسئولان کاری کنند تا هیچ شک و شبهه ای در نتیجه انتخابات پیش نیاید و این امر در قم از حساسیت بیشتری برخوردار است.

