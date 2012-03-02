  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

صلاحی:

امروز مردم ولایتمدار خراسان رضوی با آرای خود توطئه دشمنان را خنثی می کنند

امروز مردم ولایتمدار خراسان رضوی با آرای خود توطئه دشمنان را خنثی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی که همزمان با آغازین دقایق رای گیری در پای صندوق رای حاضر شد گفت: امروز مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان برای تعیین سرنوشت خود در پای صندوق های رای حاضر و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی که صبح جمعه با حضور در حرم رضوی رای خود را در صندوق شماره 305 انداخت به خبرنگاران گفت: امروز نظام سلطه با عدم مشروعیت اجتماعی مواجه شده است و به همین دلیل با نظام اسلامی که دموکرات ترین نظام مردم سالاری دینی دنیاست مخالفت می کند.

صلاحی تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای باعث تقویت اقتدار ملی است چرا که مردم پشتوانه نظام هستند.

وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز زمان رای گیری تمدید می شود، از مردم خواست تا از ابتدای زمان رای گیری پای صندوق ها حاضر شوند تا بتوان طی ده ساعت زمان رای گیری آرای مردم جمع آوری شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) در مورد مردم ایران و بصیرت آنان گفت: مردم ایران بصیرترین مردم دنیا هستند و در تمامی مراحل از نظام اسلامی و آرمان های انقلاب دفاع خواهند کرد.

کد مطلب 1548433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها