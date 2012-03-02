امروز مردم ولایتمدار خراسان رضوی با آرای خود توطئه دشمنان را خنثی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی که صبح جمعه با حضور در حرم رضوی رای خود را در صندوق شماره 305 انداخت به خبرنگاران گفت: امروز نظام سلطه با عدم مشروعیت اجتماعی مواجه شده است و به همین دلیل با نظام اسلامی که دموکرات ترین نظام مردم سالاری دینی دنیاست مخالفت می کند.

صلاحی تصریح کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای باعث تقویت اقتدار ملی است چرا که مردم پشتوانه نظام هستند.

وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز زمان رای گیری تمدید می شود، از مردم خواست تا از ابتدای زمان رای گیری پای صندوق ها حاضر شوند تا بتوان طی ده ساعت زمان رای گیری آرای مردم جمع آوری شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام راحل(ره) در مورد مردم ایران و بصیرت آنان گفت: مردم ایران بصیرترین مردم دنیا هستند و در تمامی مراحل از نظام اسلامی و آرمان های انقلاب دفاع خواهند کرد.