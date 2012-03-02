12 اسفند نمایش حضور مردم در حفظ استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح جمعه پس از رای دادن در شعبه 41 اخذ رای دبیرستان 15 خرداد ساری در جمع خبرنگاران با قدردانی از همه نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این افراد برای خدمت رسانی به مردم وارد این عرصه شدند.



وی اظهار داشت: همه روزهای مردم متعلق به انقلاب بوده و مردم در دوازدهم اسفند با حضور در پای صندوق های رای، بار دیگر بر اقتدار ایران اسلامی خواهند افزود.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه روز 12 اسفند، نمایش حضور مردم در تعیین سرنوشت است، تصریح کرد: امروز مردم با حضوری آگاهانه، سیلی محکمی به دهان یاوه گویان خواهند زد.



طاهایی با بیان اینکه 75 کاندیدا برای تصاحب 12 کرسی بهارستان نهم در 9 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت می کنند، یادآور شد: انتخابات مجلس نهم به مانور زیبایی از همدلی و حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای تبدیل خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی در تمامی انتخاباتها سعی در ایجاد تشویش در آرای مردم است، افزود: ملت ایران بار دیگر در روز 12 اسفند، حضوری پرشور و آگاهانه داشته و بر دشمن زبون فائق خواهند آمد.



زمان راگیری از ساعت 8 صبح تا 18 روز جمعه 12 اسفند در استان ادامه دارد.