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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

حجت الاسلام رضایی:

حضور مردم در پای صندوق های رای چشم دشمنان را کور می کند

حضور مردم در پای صندوق های رای چشم دشمنان را کور می کند

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند با بیان اینکه جهانیان امروز نظاره ‌گر حضور پرشور و باشکوه مردم در پای صندوق‌های رای هستند گفت: حضور پور شور مردم چشم دشمنان را کور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی رضایی، با حضور در حسینیه گازاری ‌های بیرجند  رای خود را به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های اخذ رای، چشم استکبار جهانی را کور می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم همیشه قدردان نعمت اسلام و انقلاب بوده و هستند، افزود: نظام مبتنی بر رای مردم است و هر رای تیری بر قلب دشمنانی است که به ترور دانشمندان هسته‌ ای این ملت روی آورده است.

حجت‌ الاسلام رضایی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی به الگویی برای جهانیان تبدیل شده است، بیان کرد: جهانیان امروز نظاره ‌گر حضور پرشور و باشکوه مردم در پای صندوق‌های رای است.

وی تصریح کرد: تنها امید دشمن خارج کردن مردم ایران از صحنه حضور است.

امام جمعه بیرجند در ادامه خطاب به رای اولی‌ها گفت: رای به معنی نظر و نماینده تجلی جامعه است و رای‌ اولی‌ها امروز باید با حضور در صحنه یک انتخاب آگاهانه داشته باشند.

وی یادآور شد: مردم استان خراسان جنوبی امروز به عنوان انجام وظیفه در پای صندوق‌های اخذ رای حضور خواهند یافت.

کد مطلب 1548445

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