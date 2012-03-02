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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

رضوانی:

تعداد نامزدهای انتخاباتی در گیلان به 110 نفر رسید

تعداد نامزدهای انتخاباتی در گیلان به 110 نفر رسید

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: تعداد نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابی این استان به 110 نفر رسیده است.

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 120 نفر در گیلان تائید صلاحیت شدند، افزود: از این تعداد 9 نفر انصراف دادند و یک نفر به حوزه انتخابیه تهران منتقل شد.

وی اظهارداشت: با این حساب 110 نفر در دوازدهم اسفند برای کسب 13 کرسی نمایندگی مجلس نهم در استان با هم رقابت می کنند.

رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس 30 هزار نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، امنیتی و نظارتی با هم همکاری می کنند.

وی افزود: از دو هزار و 442 شعبه اخذ رای استان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه نیز سیار است.

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون 647 هزار نفر در گیلان معادل 66 درصد جمعیت استان واجد شرایط رای هستند، اظهارداشت: از این تعداد 90 هزار و 284 نفر رأی اولی هستند.

رضوانی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب، این انتخابات در ابعاد مختلف مهمترین و حساس ترین انتخابات است، گفت: با هدف تحقق مشارکت، حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه مردم باید انجام شود.

وی استقرار نظام جمهوری اسلامی را بر پایه دو اصل مشروعیت الهی و مقبولیت عمومی دانست و افزود: مشروعیت از طریق حاکمیت دین خدا و اصل ولایت فقیه و مقبولیت نیز از طریق رای مردم حاصل می شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: برگزاری پرشور انتخابات موجب نشاط سیاسی، مشارکت مردم در اداره جامعه، خنثی سازی نقشه ها و توطئه های بیگانگان خواهد شد.

کد مطلب 1548447

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