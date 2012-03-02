تعداد نامزدهای انتخاباتی در گیلان به 110 نفر رسید

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 120 نفر در گیلان تائید صلاحیت شدند، افزود: از این تعداد 9 نفر انصراف دادند و یک نفر به حوزه انتخابیه تهران منتقل شد.

وی اظهارداشت: با این حساب 110 نفر در دوازدهم اسفند برای کسب 13 کرسی نمایندگی مجلس نهم در استان با هم رقابت می کنند.

رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس 30 هزار نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، امنیتی و نظارتی با هم همکاری می کنند.

وی افزود: از دو هزار و 442 شعبه اخذ رای استان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه نیز سیار است.

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون 647 هزار نفر در گیلان معادل 66 درصد جمعیت استان واجد شرایط رای هستند، اظهارداشت: از این تعداد 90 هزار و 284 نفر رأی اولی هستند.

رضوانی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب، این انتخابات در ابعاد مختلف مهمترین و حساس ترین انتخابات است، گفت: با هدف تحقق مشارکت، حضور حداکثری و انتخاب آگاهانه مردم باید انجام شود.

وی استقرار نظام جمهوری اسلامی را بر پایه دو اصل مشروعیت الهی و مقبولیت عمومی دانست و افزود: مشروعیت از طریق حاکمیت دین خدا و اصل ولایت فقیه و مقبولیت نیز از طریق رای مردم حاصل می شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان ادامه داد: برگزاری پرشور انتخابات موجب نشاط سیاسی، مشارکت مردم در اداره جامعه، خنثی سازی نقشه ها و توطئه های بیگانگان خواهد شد.