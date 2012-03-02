2 داوطلب نمایندگی مجلس نهم در گیلان انصراف دادند

کبری مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محمود فضلعلی از حوزه انتخابیه شهرستان رشت و کامل خیرخواه از حوزه انتخابیه شهرستان لاهیجان و سیاهکل از حضور در عرصه انتخابات انصراف دادند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 120 نفر در گیلان تائید صلاحیت شده بودند، اظهارداشت: از این تعداد 11 نفر انصراف دادند و یک نفر به حوزه انتخابیه تهران منتقل شد.

جانشین ستاد انتخابات گیلان گفت: با این حساب 108 نفر در دوازدهم اسفند برای کسب 13 کرسی نمایندگی مجلس نهم در استان با هم رقابت می کنند.

وی افزود: در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس 30 هزار نفر از عوامل اجرایی، بازرسی، امنیتی و نظارتی با هم همکاری می کنند.

مهرورز اظهارداشت: از دو هزار و 442 شعبه اخذ رای استان دو هزار و 88 شعبه ثابت و 354 شعبه نیز سیار است.

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون 647 هزار نفر در گیلان معادل 66 درصد جمعیت استان واجد شرایط رای هستند، یادآورشد: از این تعداد 90 هزار و 284 نفر رأی اولی هستند.