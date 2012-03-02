ایجاد 80 شعبه اخذ رای در آستارا

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای در این شهرستان مرزی جلوه ای از وحدت و یکپارچگی را به نمایش گذاشته است، افزود: این مشارکت منسجم و متحد بار دیگر قلب نازنین امام زمان (عج) را خشنود خواهد کرد.

وی اظهارداشت: بدون شک امواج فتنه ‌ها و تلاشهای جریانات انحرافی در پیوند نامشروع با دشمنان قسم خورده این ملت با حضور پرشور مردم ناکام خواهد ماند و خوابهای آشفته آنان هرگز تعبیر نخواهد شد.

فرماندارآستارا گفت: حضور هوشمندانه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال نشان داد مردم همچون سالهای گذشته در صحنه های سرنوشت ساز کشور حضور دارند و این حضور را در ۱۲ اسفند، با شکوه بیشتر به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: اقتدار و استقلال کشور در گرو حضور آگاهانه و همراه با بصیرت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

اسدپوراظهارداشت: دشمنان همواره برای ناامید کردن ملت ایران و کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات تلاشهای عبث و بیهوده ای انجام می دهند.

وی ادامه داد: ملت ایران هرگز فریب دروغ پراکنی های دشمنان را نخورده و در این انتخابات نیز به رغم همه سرمایه گذاریهای استکبار جهانی قدم در راهی خواهد گذاشت که مورد تائید مقام معظم رهبری است.

در شهرستان 85 هزار نفری آستارا، 56 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.