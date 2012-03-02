اتحاد شیعه و سنی پای صندوقهای رای/ سیستان و بلوچستان حماسه می آفریند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم این استان که در دوره های گذشته جزو برترین های شرکت کننده در انتخابات بودند، اکنون نیز در 12 اسفند با خلق حماسه ای دیگر دشمنان را مایوس و دوستان را شادمان می کنند.

از صبح روز پنجشنبه با پایان یافتن مهلت قانونی تبلیغات لحظه شماری برای حضور گسترده در انتخابات توسط مردم این استان آغاز شده است.

شور و نشاط وصف ناپذیر مردم این استان به ویژه جوانان و نوجوانان و رای اولی ها نشان از انتخاباتی پرشور و دشمن شکن می دهد.

بسیاری از مردم زاهدان از صبح امروز جمعه با حضور در مقابل شعبات اخذ رای آماده رای دادن هستند.

طی چند روز گذشته ریش سفیدان و معتمدان و بزرگان قبایل و طوایف و مسئولان تشکل های سیاسی و سایر نقش آفرینان جامعه مردم را به حضور پرشور در انتخابات دعوت می کردند.

شور و نشاط انتخاباتی نشان از برگزاری انتخاباتی گسترده، سالم و امن در این استان دارد.

مساجد شیعه و سنی و مدارس، امروز میزبان اقشار مختلف مردم هستند.

خبرنگاران مهر از شهرستان های مختلف سیستان و بلوچستان گزارش می دهند که، مردم این شهرستان ها به پیروی از رهبر فرزانه انقلاب، شعبه های اخذ رای را به میعادگاهی برای اتحاد و همبستگی در مقابله با توطئه های دشمنان تبدیل کرده اند.

مردم شیعه و سنی این استان که همواره مرزدارانی غیور و حافظان ارزش های والای انقلاب و کیان میهن اسلامی هستند صحنه انتخابات را میدان نبردی سهمگین با دشمنان می دانند و با جان و دل در این میدان حضور می یابند.

کجایند بدخواهان و معاندان نظام جمهوری اسلامی تا با دیدن صحنه های شگفت انگیز حضور حماسی ملت چشم هایشان از حدقه بیرون زده و توان دیدن چنین صحنه هایی را نداشته باشند.

حضور مردم و شور و نشاط انتخاباتی نشان می دهد که تمام تلاش های دشمنان برای کمرنگ کردن مشارکت ملت ایران در انتخابات به یاس و ناامیدی برای آنان تبدیل می شود.

نماینده ولی ‌فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: باید تلاش کنیم انتخابات با حضور گسترده و حداکثری مردم و کمترین چالش برگزار شود تا نقش الگو بودن ایران اسلامی همچنان حفظ شده و به اعتبار کشور در دنیا لطمه وارد نشود.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: مشارکت گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس یک امر واجب برای هر ایرانی است که با حضور پررنگ خود در این عرصه، دشمنان جمهوری اسلامی را از ادامه توطئه چینی علیه کشور ما مایوس می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز بیان داشت: شبهه افکنی دشمن از طریق رسانه های تحت امر خود برای دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات هیچ تاثیری بر مشارکت عمومی ملت ایران ندارد.

علی محمد آزاد افزود: هر زمان که دشمنان تلاش کردند مردم را دلسرد کنند و مانع حمایت آنان از نظام مقدس جمهوری اسلامی شوند نتیجه معکوس داشته است زیرا مردم حماسه ای فراتر از حماسه های پیشین خلق می کنند.

رئیس حزب موتلفه اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مردم شیعه و سنی استان باید بدون تعصبات قومی و مذهبی لایق ترین و شایسته ترین افراد را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

غلام محمد طاهری افزود: مردم سیستان و بلوچستان همواره نگاه مثبتی به انقلاب و نظام داشته اند و شایسته ترین افراد را انتخاب کرده اند و در این انتخابات نیز به طور قطع نامزدهای اصلح را انتخاب می کنند.

وی گفت: در این دوره انتخابات استان افرادی از تمام جناح ها از جمله جبهه متحد اصول گرایان، اصلاح طلبان و نیروهای مستقل نامزد شدند اما انتظار می رود جبهه متحد اصول گرایان نامزهای بیشتری به مجلس بفرستد.

نبی کرد یکی از معتمدین طایفه کرد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان همواره در سایه وحدت و پیروی از فرامین رهبری حافظ ارزش های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) بودند از این پس نیز آماده حضور در صحنه های مختلف سیاسی - اجتماعی و حمایت از نظام هستند.

محمد شهرکی یکی از معتمدان طایفه شهرکی گفت: در سیستان و بلوچستان به لحاظ بافت قومی و مذهبی احزاب نقش کمرنگی در شور مردمی و کسب آرای انتخابات دارند و تشکل های قومی و اجتماعی علمدار این عرصه هستند به طوری که مردم براساس شناخت فردی از کاندید و دیدگاه بزرگان و سران طوایف به وی رای می دهند.

معتمد و ریش سفید طایفه رحیمی بیان داشت: امروز ملل آزادی خواه مسلمان چشم امید به انقلاب اسلامی و ملت ایران دارند، دشمنان نظام اسلامی نیز که از این مهم بخوبی آگاه هستند تمام تلاش خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات بکار گرفته اند.

محمد علی رحیمی افزود: مردم غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی باید گسترده تر از همیشه در انتخابات این دوره مجلس حضور یابند تا امید و آرزوهای پوشالی دشمنان را به یاس تبدیل کنند.

حمید رضا سراوانی عضو تیم ملی کاراته نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان بویژه جامعه ورزشی به منظور مایوس کردن دشمنان قسم خورده و خنثی سازی اهداف و توطئه های پلیدشان در 12 اسفند پرشورتر از همیشه به پای صندوق های اخذ رای می آیند.

اسحاق نارویی یکی دیگر از ورزشکاران برجسته سیستان و بلوچستان و عضو تیم ملی وزنه برداری کشور گفت: ورزشکاران استان نیز همگام با سایر اقشار جامعه آماده حضوری پرشور و بی نظیر در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان نیز بیان داشت: هزار و 330 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم این استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که از این تعداد 803 شعبه روستایی و 527 شعبه شهری است.

جلال سیاح افزود: از این تعداد، 586 شعبه اخذ رای ثابت و 744 شعبه سیار هستند.

وی گفت: 25 هزار نفر اعم از هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت بازرسی و غیره کار برگزاری نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارند.

وی اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر در سیستان و بلوچستان واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد 54 هزار و 615 نفر رای اولی به شمار می روند.

معاون امنیتی انتظامی و سرپرست معاونت سیاسی - اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان افزود: حضور حداکثری و منسجم اقشار مختلف مردم در انتخابات به طور یقین دشمنان و فتنه گران داخلی و خارجی را مایوس و ناامید خواهد کرد.

وی گفت: استان سیستان و بلوچستان با 14 شهرستان دارای شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی و هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.