حضور حداکثری در انتخابات مایه دلگرمی همه مسلمانان است/ انتخابات تاثیر فرامنطقه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی صبح جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق سیار 409 انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات باشکوه اظهار داشت: امیدوارم همه مردم به پای صندوق های رای بروند و حضور کامل خود را در این عرصه مهم اعلام کنند.

وی با بیان اینکه مردم ما در همه مناسبت های انقلاب اثبات کردند که حضوری حداکثری دارند، گفت: امروز هم مردم ما اثبات می کنند که در عرصه انتخابات حضور آگاهانه ای خواهند داشت و مشت محکمی به دهان یاوه گویان و دشمنان اسلام و نظام اسلامی خواهند زد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره های گذشته پرشورتر و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حساسیت این دوره از انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: انتخابات مردم ما نماد مردم سالاری دینی در دنیااست و کشورهای دیگر در جریان بیداری اسلامی از همین انتخابات الهام می گیرند.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: حضور مستمر و مداوم مردم در هر مناسبتی مخصوصا در انتخابات مایه دلگرمی کل مردم مسلمان در جهان اسلام و جوانانی که در بیداری اسلامی تلاش می کنند، است.

وی با اشاره به فراگیر شدن ارزشهای انقلاب اسلامی در جهان اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در انتخابات عظمت این الگو را نشان می دهد و سد محکمی در مقابل شایعه پراکنی ها و دشمنی های دشمنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه شکل برگزاری انتخابات در کشور ما متفاوت از سایر کشورهاست، تصریح کرد: انتخابات ما از نظر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و کیفیت مشارکت مردم امتیازات زیادی دارد و با انتخابات سایر کشورها که تحت پول و زور برگزار می شود متفاوت است.

هاشمی شاهرودی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که دموکراسی عادلانه در کشور اجرا شده و مردم در سرنوشت خود شریک هستند.

وی به وظایف نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: نامزدهایی که در این دوره از انتخابات برگزیده و وارد مجلس می شوند باید با احساس مسئولیت مسئله نمایندگی و اداره مجلس را که مهمترین نهاد سیاسی کشور است به بهترین نحو انجام دهند.