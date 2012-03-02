آیت الله ناصری رای خود را به صندوق انداخت/ آمریکا خیرخواه ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله محمدرضا ناصری دقایقی پیش با حضور بر مزار آیت‌ الله شهید صدوقی، چهارمین شهید محراب و تجدید میثاق با آرمان‌ های شهدا، رای خود را به صندوق انداخت.

ناصری در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم ایران به برکت نفس مسیحایی حضرت امام (ره) هنوز زنده، پویا و حاضر در همه صحنه ها هستند و هنوز هم با هوشیاری و ذکاوتی که دارند،‌ دوست و دشمن را از هم تشخیص می دهند.

وی افزود: امثال آمریکا و انگلیس دوست و خیرخواه ما نیستند و بعد از انقلاب فقط به ملت ایران دشمنی و چنگ و دندان نشان داده ‌اند.

ناصری عنوان کرد: مردم هوشیارند و باید ارادت خود را به کسانی نشان دهند که همواره برای آنها سرافرازی و عزت خواسته اند.

ناصری با بیان اینکه عده‌ ای به حرف دشمن گوش می‌کنند و در انتخابات شرکت نمی‌ کنند، افزود: دشمن نمی ‌خواهد بر کشور ما اسلام حاکم باشد تا بتوانند استعمار و استثمار کنند و هر سیاست‌مدار و ذهن هوشیاری باید این را درک کند.

وی با تاکید بر اینکه رای دادن وظیفه ملی و تکلیف شرعی ماست، عنوان کرد: امروز مسئله دین و مذهب و اعتقاد ما در میان است و مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند.

ناصری گفت: مردم پای کار ایستاده‌اند و تا انقلابشان را که ثمره خون هزاران شهید است به دست رهبری اصلی‌ اش، امام عصر و زمان حضرت مهدی (عج) تحویل ندهند، از پای نخواهند نشست.