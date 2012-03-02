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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۱

آیت الله ناصری رای خود را به صندوق انداخت/ آمریکا خیرخواه ما نیست

آیت الله ناصری رای خود را به صندوق انداخت/ آمریکا خیرخواه ما نیست

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با حضور در مسجد حظیره رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله محمدرضا ناصری دقایقی پیش با حضور بر مزار آیت‌ الله شهید صدوقی، چهارمین شهید محراب و تجدید میثاق با آرمان‌ های شهدا، رای خود را به صندوق انداخت.

ناصری در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم ایران به برکت نفس مسیحایی حضرت امام (ره) هنوز زنده، پویا و حاضر در همه صحنه ها هستند و هنوز هم با هوشیاری و ذکاوتی که دارند،‌ دوست و دشمن را از هم تشخیص می دهند.

وی افزود: امثال آمریکا و انگلیس دوست و خیرخواه ما نیستند و بعد از انقلاب فقط به ملت ایران دشمنی و چنگ و دندان نشان داده ‌اند.

ناصری عنوان کرد: مردم هوشیارند و باید ارادت خود را به کسانی نشان دهند که همواره برای آنها سرافرازی و عزت خواسته اند.

ناصری با بیان اینکه عده‌ ای به حرف دشمن گوش می‌کنند و در انتخابات شرکت نمی‌ کنند، افزود: دشمن نمی ‌خواهد بر کشور ما اسلام حاکم باشد تا بتوانند استعمار و استثمار کنند و هر سیاست‌مدار و ذهن هوشیاری باید این را درک کند.

وی با تاکید بر اینکه رای دادن وظیفه ملی و تکلیف شرعی ماست، عنوان کرد: امروز مسئله دین و مذهب و اعتقاد ما در میان است و مردم باید در صحنه حضور پیدا کنند.

ناصری گفت: مردم پای کار ایستاده‌اند و تا انقلابشان را که ثمره خون هزاران شهید است به دست رهبری اصلی‌ اش، امام عصر و زمان حضرت مهدی (عج) تحویل ندهند، از پای نخواهند نشست.

کد مطلب 1548462

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