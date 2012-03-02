حضور مردم در این دوره از انتخابات از حساسیت بیشتری برخوردار است

به گزارش خبرنگارمهر، حضرت‌آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در اولین ساعات آغاز رای گیری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در رهنمودی به ملت ایران اظهار داشتند: توصیه من توصیه همیشگی‌ است. معتقدم این یک وظیفه برای ما هست، همچنان‌که یک حقی است متعلق به ما. ما باید از این حقمان استفاده کنیم و این وظیفه را انجام دهیم، همچنین معتقد هستم که این کار مثل نماز هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد فضیلتش بیشتر است، نه اینکه بخواهم بگویم شرعاً مانند نماز است، بلکه بر حسب نگاه عقلایی اگر انسان اول روز جمعه این کار را انجام دهد فکرش آسوده است که وظیفه را انجام داده است و بعد به سراغ کارهای دیگرش می‌رود، برخلاف اینکه این کار را آخر وقت انجام دهد.

ایشان در ادامه افزودند: هم ممکن است پای صندوقها شلوغ شود و هم احتمال این وجود دارد که توفیق پیدا نکند و هم اینکه نگرانی و دغدغه وجود دارد بنابراین توصیه می‌کنم اول وقت برای رأی دادن در صندوقها حاضر شوند و به هر سی نفر رأی بدهند و نام سی نفر را در برگه‌های رأی بنویسند و مردم عزیزمان سعی کنند که این کار را با احساس یک حجتی بین خود و خدای متعال انجام دهند. انشالله قصدشان را خالص کنند.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اهمیت این دوره از انتخابات را نسبت به انتخابات قبل در چه می‌بینید، فرمودند: البته انتخابات همیشه برای کشور ما و نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت بوده است. همیشه نشانه یک حقیقتی در داخل کشور ماست و این هم برای دوستان و نیز برای دشمنان پیام‌هایی دارد، هر وقت این خصوصیت بیشتر بود اهمیت انتخابات بیشتر می‌شود و امروز از آن روزها است. اولاً سی‌وسه سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و در انقلاب‌هایی که در دنیا وجود داشته است با گذشت زمان مردم خسته شده‌اند، دلزده‌شده‌اند و راه‌هایشان تغییر پیدا کرد ولی ملت ما در طول این زمان با یک عزم راسخ حرکت مستقیمی تا به امروز ادامه داده است، این حادثه بسیار مهمی است. بعد از سه دهه در سی‌وسه‌ سالگی نشان می‌دهند که باز همان خصوصیات اولیه را دارند وانگهی این روزها "اشتولوم" علیه ملت ایران زیاد است که می‌شنوید و می‌بینید، اینکه در خیلی از جاها شکست خورده‌اند و سیلی خورده‌اند دلشان می‌خواهد با هیاهویی خودشان را از تک و تا نیندازند.

ایشان با طرح این سؤال که این هیاهو را برای چه به کار می‌برند، گفتند: مسأله ایران یک مسأله برجسته است به همین دلیل درباره ایران مرتباً هیاهو می‌کنند. مسئله تحریم و حقوق بشر از اینگونه مسائل است که مرتباً تکرار می‌کنند، لذا چون جنجال‌ها زیاد است و تهدیدهای لفظی بر علیه ملت ایران زیاد است لذا ملت ایران در این دوره جایگاه حساس‌تری دارد، می‌تواند بهتر حرف بزند و این حرف زدن با عمل است، بهترین حرف‌زدنها، بهترین گفتن، همراه با عمل است لذا امروز هرچه بیشتر مردم پای صندوقهای رأی بیایند برای کشور مهمتر است. هرچه با شور و نشاط و انگیزه بیشتری بیایند برای آینده کشور و آبروی کشور مفیدتر و بهتر است. برای حفظ امنیت و مصونیت مفیدتر است. اهمیت این دوره اینها است.